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РФПЛ. «Уфа» на своем поле обыграла «Урал»

19 ноября 2017, 13:28
5

В рамках 17-го тура РФПЛ «Уфа» одержала победу над «Уралом». Этот успех позволил «Уфе» догнать «Урал» в турнирной таблице.

Команды имеют по 24 очка и делят между собой шестую и седьмую строчку. Кроме того, 24 очка на своем счету имеет «Арсенал».

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Стоцкий, 28; 2:0 – Кротов, 58.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий (Сухов, 90+2), Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков, 74), Кротов (Абдулавов, 72).

«Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов, 78), Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия (Портнягин, 46), Кулаков, Ильин (Манучарян, 58), Бикфалви.

Предупреждения: Пауревич, 30; Сысуев, 33; Живоглядов, 73; Никитин, 87 – Балажиц, 27.

Незабитый пенальти: нет – Бикфалви, 88.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Уфа
Комментарии (5)
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Tajik-za Zenit
1511087887
Молодцы уфинцы
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Eddyson
1511088258
Поздравления Кротову.
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ilichkadr
1511091028
Богданыч молодца! Пора принимать Зенит.
Ответить
Gullit 76
1511102949
УФА уже играет не только в сугубо оборонительный футбол.В этом матче они Урал и в атаке переиграли и давили весь матч.Молодцы!
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