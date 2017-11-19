РФПЛ. «Уфа» на своем поле обыграла «Урал»

В рамках 17-го тура РФПЛ «Уфа» одержала победу над «Уралом». Этот успех позволил «Уфе» догнать «Урал» в турнирной таблице.

Команды имеют по 24 очка и делят между собой шестую и седьмую строчку. Кроме того, 24 очка на своем счету имеет «Арсенал».

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Стоцкий, 28; 2:0 – Кротов, 58.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий (Сухов, 90+2), Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков, 74), Кротов (Абдулавов, 72).

«Урал»: Годзюр, Данцев (Меркулов, 78), Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия (Портнягин, 46), Кулаков, Ильин (Манучарян, 58), Бикфалви.

Предупреждения: Пауревич, 30; Сысуев, 33; Живоглядов, 73; Никитин, 87 – Балажиц, 27.

Незабитый пенальти: нет – Бикфалви, 88.

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