Синицын: «Надеюсь, в матче с нами спартаковцы получили несерьезные травмы. Им же в ЛЧ играть»

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил матч 17 тура РФПЛ против московского «Спартака» (1:4). Голкипер не согласился с тем, что «быки» сыграли очень плохо.

«Не думаю, что мы прям так уж отвратительно играли. Счет 1:4 не соответствует тому, что было на поле. И у нас были моменты. Где-то, может, они были острее у «Спартака». Но в целом не сказал бы, что это закономерный результат.

До гола мы играли острее, но затем невнимательно сыграли в обороне и пропустили. Где-то это обескуражило. После перерыва не удалось навязать свою игру. Вот и результат. Нужно смотреть игру и делать выводы.

Надеюсь, у игроков «Спартака» несерьезные травмы, потому что им играть в Лиге чемпионов. Пожелаю им удачи», – сказал голкипер.

«Краснодар» в РФПЛ идет на пятом месте.