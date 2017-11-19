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  • Синицын: «Надеюсь, в матче с нами спартаковцы получили несерьезные травмы. Им же в ЛЧ играть»

Синицын: «Надеюсь, в матче с нами спартаковцы получили несерьезные травмы. Им же в ЛЧ играть»

19 ноября 2017, 07:54
14

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил матч 17 тура РФПЛ против московского «Спартака» (1:4). Голкипер не согласился с тем, что «быки» сыграли очень плохо.

«Не думаю, что мы прям так уж отвратительно играли. Счет 1:4 не соответствует тому, что было на поле. И у нас были моменты. Где-то, может, они были острее у «Спартака». Но в целом не сказал бы, что это закономерный результат.

До гола мы играли острее, но затем невнимательно сыграли в обороне и пропустили. Где-то это обескуражило. После перерыва не удалось навязать свою игру. Вот и результат. Нужно смотреть игру и делать выводы.

Надеюсь, у игроков «Спартака» несерьезные травмы, потому что им играть в Лиге чемпионов. Пожелаю им удачи», – сказал голкипер.

«Краснодар» в РФПЛ идет на пятом месте.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Спартак Синицын Андрей
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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тётя ASYA
1511067937
молорик ! желать сопернику здоровья и успехов !
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welko
1511071343
Синицын красавчик, не часто такое услышишь от соперника!!!
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Спартач_навсегда
1511074915
красава!!
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lordmrv
1511075492
Краснодар единственная команда, за которую я переживаю, не смотря на клубные пристрастия))). Удачи вам в других играх. Синицын, спасибо!
Ответить
Диктор
1511075522
Двояко как то звучит-мол надеюсь мы не сильно покалечили игроков Спартака.
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Mahone
1511077074
Спасибо,если искренне,молодец!!!!!!! Ведь болеть будем все,весь СССР бывший,Спартак самая любимая команда бывшего Союза
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OfaZavr
1511079892
если серьезно и искренне то молодец.
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Полная Канистра
1511083088
ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКОЕ ПРИЗНАНИЕ ЭТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА
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RedWhiteFans2
1511093969
Вот слова мужика, спортсмена с большой буквы, не Дзюба. Все по игре и взгляд вперед. Спасибо Синицын. Пишу в список порядочных спортсменов.
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plehanov6
1511155041
Мужик!!! И тебе удачи в своем деле!
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