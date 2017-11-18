Божович: «Рубин» недоволен судейством, мы — тоже. Значит, судья отработал хорошо»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итог ничьей с «Рубином» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

«Игра была тяжелой, в первом тайме «Рубин» был чуть лучше, у них был хороший момент для гола. Если бы забили, отыграться было бы трудно. После перерыва мы выглядели лучше, имели два хороших момента — у Джорджевича и Горбатенко. Игра была, мне кажется, ничейная. Не могу сказать, что мы заслужили победу сегодня. «Рубин» нас хорошо накрывал.



Если клуб будет расти, то через год-два еврокубки, наверное, реальны. Сегодня сопернику деваться было некуда – им нужны очки. Если раньше нас, возможно, недооценивали, то сейчас все настраиваются.



Курбан Бердыев раскритиковал судью? «Рубин» недоволен судейством, мы — тоже. Значит, судья отработал хорошо», — сказал Божович.

Тульский клуб сохранил 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.