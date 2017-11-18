Бердыев остался недоволен судейством в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал игру казанцев в матче 17-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», а также выразил недовольство судейством.

– Как оцените сегодняшнее судейство?

– Что касается спорных моментов, хотелось бы, чтобы игра рукой трактовалась одинаково. Сегодня два: Григалава в первом тайме, Хагуш во втором просто на угловой мяч выбивает рукой мяч — пенальти нет. Вы как-то единообразно трактуйте: вот игра рукой – пенальти, чтобы было понимание. А так получается, что судья сам принимает решения, спорные решения. Единой трактовки нет, поэтому такие возникают ситуации.

– Кудряшов играл сегодня справа чуть ли не впервые в сезоне. Как можете оценить его игру?

– Федор достаточно опытный игрок, он знает, как играть в той или иной ситуации. В целом есть удовлетворение от его игры. Несколько голевых передач... Да и в целом хорошо.

– С одной стороны вы сказали о хорошей организации игры, с другой стороны – десять ударов по воротам и из них ноль в створ. Чего не хватает в атаке?

– Вот этого и не хватает. Точности. Еще раз повторяю, что ребята понимают, как надо. Это самое главное – как. Качество придет. Главное, понимать структурные построения. Все поэтапно, не бывает все сразу. Бесков выстраивал команду год, а я не Бесков, мне нужно больше времени.

– Ахметов попал сегодня в заявку. Можно ожидать его выхода на поле?

– Да, безусловно. В тренировочном процессе он достаточно хорошо сейчас выглядит, поэтому попал в заявку. Думаю, скоро он появится на поле.

«Рубин» с 20-ю очками занимает девятую строчку в турнирной таблице.