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  • Бердыев остался недоволен судейством в матче с «Арсеналом»

Бердыев остался недоволен судейством в матче с «Арсеналом»

18 ноября 2017, 22:12
4

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал игру казанцев в матче 17-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», а также выразил недовольство судейством.

– Как оцените сегодняшнее судейство?

– Что касается спорных моментов, хотелось бы, чтобы игра рукой трактовалась одинаково. Сегодня два: Григалава в первом тайме, Хагуш во втором просто на угловой мяч выбивает рукой мяч — пенальти нет. Вы как-то единообразно трактуйте: вот игра рукой – пенальти, чтобы было понимание. А так получается, что судья сам принимает решения, спорные решения. Единой трактовки нет, поэтому такие возникают ситуации.

– Кудряшов играл сегодня справа чуть ли не впервые в сезоне. Как можете оценить его игру?

– Федор достаточно опытный игрок, он знает, как играть в той или иной ситуации. В целом есть удовлетворение от его игры. Несколько голевых передач... Да и в целом хорошо.

– С одной стороны вы сказали о хорошей организации игры, с другой стороны – десять ударов по воротам и из них ноль в створ. Чего не хватает в атаке?

– Вот этого и не хватает. Точности. Еще раз повторяю, что ребята понимают, как надо. Это самое главное – как. Качество придет. Главное, понимать структурные построения. Все поэтапно, не бывает все сразу. Бесков выстраивал команду год, а я не Бесков, мне нужно больше времени.

– Ахметов попал сегодня в заявку. Можно ожидать его выхода на поле?

– Да, безусловно. В тренировочном процессе он достаточно хорошо сейчас выглядит, поэтому попал в заявку. Думаю, скоро он появится на поле.

«Рубин» с 20-ю очками занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Арсенал Бердыев Курбан
Комментарии (4)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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арейская
1511047459
А я всё ещё продолжаю верить и надеяться на Бердыева, только теперь реванш может случиться в весенней части, а эта часть чемпионата, увы, проиграна...
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ROSTOV SUPER
1511060163
Судьями всегда все недовольны !
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Serjoga
1511063906
Опять виноваты судьи! К такому судейству уже давно привыкнуть пора! Да и из 10 ударов нужно хоть раз в створ попасть, тогда и судьи не помешают!
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a-rakhmatov
1511103653
Бердыеву надо команду Рубин выводит из тупика, а не винить судей....в Ростове была проблема с финансированием, а какая проблема в Казане?
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