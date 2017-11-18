РФПЛ. «Динамо» и «Ахмат» разошлись миром

«Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Динамо» в поединке 17-го тура РФПЛ.

На гол защитника грозненцев Вилькера Анхеля на 31-й минуте бело-голубые ответили мячом Евгения Луценко во втором тайме.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Анхель, 31; 1:1 – Луценко, 62.

«Динамо»: Шунин, С. Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета (Соу, 46), Ташаев, А. Терехов, Луценко (Бечирай, 63), Обольский (Вандерсон, 46).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша (Лео, 65), Роши (Родолфо, 83), Швец, Исмаэл, Мбенгуе (Балай, 78).

Предупреждения: Хольмен, 64 – Сампайо, 83.

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