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РФПЛ. «Динамо» и «Ахмат» разошлись миром

18 ноября 2017, 15:55
5

«Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Динамо» в поединке 17-го тура РФПЛ.

На гол защитника грозненцев Вилькера Анхеля на 31-й минуте бело-голубые ответили мячом Евгения Луценко во втором тайме.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Анхель, 31; 1:1 – Луценко, 62.

«Динамо»: Шунин, С. Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета (Соу, 46), Ташаев, А. Терехов, Луценко (Бечирай, 63), Обольский (Вандерсон, 46).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша (Лео, 65), Роши (Родолфо, 83), Швец, Исмаэл, Мбенгуе (Балай, 78).

Предупреждения: Хольмен, 64 – Сампайо, 83.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат
Комментарии (5)
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x-x-x-x-x
1511010067
Терек потерял очки. жаль очень жаль
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Gullit 76
1511011693
Кому интересно Арсенал рвёт Тотенхем 2:0.Сайт Proper-Footboll.com.Сейчас будет 2 тайм,затем Лестер-МС,МЮ-Ньюкасл,Наполи-Милан.А то не мог Цска найти - нашёл здесь.
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Михас007
1511014870
мир вашему дому
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