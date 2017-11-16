Дибале будет не хватать сборной Италии на ЧМ-2018

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала расстроен тем, что сборная Италии не смогла квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира-2018 в России.

«Для меня будет странно видеть чемпионат мира без сборной Италии. С другой стороны, этот провал поможет им изменить стиль игры, учитывая трудности, которые были у них в этом цикле.

Жаль еще и по той причине, что несколько моих партнеров по «Ювентусу» играют за сборную Италии. Я знаю как они мечтали о поездке в Россию на ЧМ-2018. Жаль, что их не будет в России», – сказал Дибала.

Напомним, что сборная Италии уступила команде Швеции в стыковых матчах по сумме двух встреч.