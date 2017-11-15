Глушаков: «Теперь на всех позициях сыграл в карьере!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча сборной России с Испанией отметил, что теперь у него есть опыт игры на всех позициях на поле. Напомним, что он заменил травмированного Андрея Лунева в воротах.

«Вот, в 30 лет и дебют! Во вратарской форме. Теперь на всех позициях сыграл в своей карьере! Единственный вратарь в истории российского футбола, не пропустивший ни одного мяча, сегодня буду вынос от ворот тренировать», – написал Глушаков в инстаграме.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся накануне в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:3.