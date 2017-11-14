Портал Goal признал Роналду лучшим игроком 2017 года

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим игроком нынешнего года по версии портала Goal. На втором месте расположился голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Замкнул тройку еще один игрок мадридского клуба – полузащитник Лука Модрич.

Примечательно, что в форвард «Барселоны» Лионель Месси занял лишь четвертое место.

Топ-10 футболистов выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду («Реал»)

2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

3. Лука Модрич («Реал»)

4. Лионель Месси («Барселона»)

5. Серхио Рамос («Реал»)

6. Неймар («ПСЖ»)

7. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

8. Н’Голо Канте («Челси»)

9. Пауло Дибала («Ювентус»)

10. Тони Кроос («Реал»)