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Портал Goal признал Роналду лучшим игроком 2017 года

14 ноября 2017, 16:38
6

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим игроком нынешнего года по версии портала Goal. На втором месте расположился голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Замкнул тройку еще один игрок мадридского клуба – полузащитник Лука Модрич.

Примечательно, что в форвард «Барселоны» Лионель Месси занял лишь четвертое место.

Топ-10 футболистов выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду («Реал»)

2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

3. Лука Модрич («Реал»)

4. Лионель Месси («Барселона»)

5. Серхио Рамос («Реал»)

6. Неймар («ПСЖ»)

7. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

8. Н’Голо Канте («Челси»)

9. Пауло Дибала («Ювентус»)

10. Тони Кроос («Реал»)

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Ювентус Барселона ПСЖ Челси Рамос Серхио Месси Лионель Кроос Тони Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи Модрич Лука Неймар Дибала Пауло Канте Н'Голо Мбаппе Килиан
Комментарии (6)
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Масоха
1510667114
Справедливо!
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Freyk
1510667334
Надоело уже: Роналду, Месси, Месси, Роналду... Десять лет уже никто упорно больше никого не видит.
Ответить
tum tum
1510673098
мдаааа !! так себе рейтинг !
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