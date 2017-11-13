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Тренер Хорватии: «На мне была большая ответственность»

13 ноября 2017, 11:16
2

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что из-за переживаний в последний месяц потерял несколько килограмм веса. Благодаря ничейному результату в ответном стыковом матче отборочного раунда ЧМ-2018 с Грецией (0:0), хорваты смогут отправиться следующим летом в Россию.

«Честно говоря, самой игрой я недоволен, но мы вышли на чемпионат мира. Самое главное, что цель достигнута, а игра придет.

Из-за этих стрессов, я похудел на несколько килограмм. Я понимаю, что на мне была большая ответственность. Сложно выразить словами, как мне было тяжело на протяжении последнего месяца. Сейчас у меня даже нет сил комментировать матч.

Да, я знаю, что сейчас в Хорватии все празднуют и радуются этому успеху. Это то, к чему мы так стремились.

Мой контракт? Я всегда готов продолжить работу, с моей стороны проблемы нет. Все остальное зависит от федерации», – приводит слова тренера пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Напомним, что он возглавил сборную Хорватии в начале октября, заменив на этом посту Анте Чачича.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Далич Златко
Комментарии (2)
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TY13R
1510562113
всё ожидаемо...
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ribavadim
1510563746
Да, стабильно и хорошо...
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