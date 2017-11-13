Идову: «Рад вызову в сборную Нигерии. Хочу воспользоваться этой возможностью»

Защитник «Амкара» Брайн Идову поделился впечатлениями от вызова в сборную Нигерии.

Напомним, что воспитанник «Зенита» был вызван на товарищеский матч с Аргентиной, который пройдет 14 ноября в Краснодаре.

«Я рад быть здесь, рад вызову. Хочу показать свой максимум и воспользоваться этой возможностью.

Собираюсь всячески поддерживать команду и помогать ей. Я взволнован. Мы отобрались на чемпионат мира – это большой шанс для всей Нигерии. Надеюсь, сможем порадовать болельщиков», – заявил Идову.