Жена Эванса: «Судья стыкового матча против Швейцарии – грязный румынский цыган»

Английское издание Mirror опубликовало твиты Лизы Эванс, жены полузащитника сборной Северной Ирландии Корри Эванса.

Из-за действий футболиста «Блэкберна» арбитр стыковой встречи ЧМ-2018 Северная Ирландия – Швейцария (0:1) Овидиу Хацеган назначил пенальти в ворота хозяев.

«Грязный румынский цыган. И после этого Северная Ирландия принимает его вонючих соотечественников! Неблагодарная шлюха! Так или иначе, вперед, сборная!» – написала женщина в твиттере.

На момент публикации аккаунт Эванс в твиттере удален.

Ранее хавбек назвал решение Хацегана позором.