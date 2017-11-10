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  • Жена Эванса: «Судья стыкового матча против Швейцарии – грязный румынский цыган»

Жена Эванса: «Судья стыкового матча против Швейцарии – грязный румынский цыган»

10 ноября 2017, 16:53
21

Английское издание Mirror опубликовало твиты Лизы Эванс, жены полузащитника сборной Северной Ирландии Корри Эванса.

Из-за действий футболиста «Блэкберна» арбитр стыковой встречи ЧМ-2018 Северная Ирландия – Швейцария (0:1) Овидиу Хацеган назначил пенальти в ворота хозяев.

«Грязный румынский цыган. И после этого Северная Ирландия принимает его вонючих соотечественников! Неблагодарная шлюха! Так или иначе, вперед, сборная!» – написала женщина в твиттере.

На момент публикации аккаунт Эванс в твиттере удален.

Ранее хавбек назвал решение Хацегана позором.

Источник: Mirror.co.uk
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Ирландия Швейцария Эванс Корри
Комментарии (21)
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deni-54321
1510323963
Лиза молодчина!
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vick-north-west
1510324278
Ужасно интересно! А что сказала теща Эванса?
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Portoz
1510324380
сжечь цыгана
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Сержтир
1510324761
Лучше и не скажешь ай да молодца.
Ответить
3a zenit
1510324769
срочно на первый канал эту новость в передачу про хохлов.
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acer2003
1510324901
За такое оскорбление может в суд подать, чтобы язык не распускала ((!!
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Pourport
1510325273
Чего нет в новости видео?Мы сами решим,грязный ли он или честный!)
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baden69
1510326496
По форме - оскорбление, а по жизни ее понять можно. Рэф категорически не прав! Там пенальти не было, хотя если очень хотеть поставить, то... Он и поставил.
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Shpion23
1510326577
Луческу во сне нервно перевернулся...
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kazak1975
1510328765
Лиза молодец. Пока другие по углам шушукаются, взяла и- прямо в сеть ) Молодчага.
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