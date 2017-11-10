Эванс: «Судья назначил позорный пенальти в матче Северная Ирландия – Швейцария»

Полузащитник сборной Северной Ирландии Корри Эванс подвел итог поражению от команды Швейцарии (0:1) в стыковом матче ЧМ-2018.

«Это позор (о пенальти – прим. «Бомбардира»). Я даже не оторвал руку от тела. Мяч попал мне в плечо, и поэтому я очень расстроен.

Судья показал мне желтую карточку, а это значит, что я не сыграю в ответном матче. Это ужасно. Парни сказали держать голову выше. В футболе случаются такие вещи. Судья нам сегодня абсолютно не помог», – сказал 27-летний игрок «Блэкберна».

Ответный матч состоится 12-го ноября.