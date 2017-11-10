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  • Шакири: «Я был удивлен, когда судья поставил пенальти в ворота Северной Ирландии»

Шакири: «Я был удивлен, когда судья поставил пенальти в ворота Северной Ирландии»

10 ноября 2017, 15:17
3

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал эпизод с назначением пенальти в стыковом матче ЧМ-2018 против Северной Ирландии (1:0).

«Трудно что-то сказать прямо после матча. С позиции, в которой я находился в момент эпизода, было плохо видно. Я тоже был удивлен, когда судья поставил пенальти.

Я пробил, но кто-то заблокировал мой удар. Стоит посмотреть повтор. Но это футбол, и судья имеет право назначить пенальти», – сказал игрок «Сток Сити».

Арбитр Овидиу Хацеган указал на точку за игру рукой защитника Корри Эванса. Ранее он назвал пенальти позорным.
Ответный матч состоится 14-го ноября.

Источник: Daily Mail
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Ирландия Швейцария Сток Сити Шакири Джердан Эванс Корри
Комментарии (3)
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dok66
1510320076
А я то думал , и что это у меня ничья не зашла ..))) А ларчик просто открывался !
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la verdad
1510327176
"Арбитр Овидиу Хацеган указал на точку за игру рукой защитника Корри Эванса. Ранее он назвал пенальти позорным." Т.е. Сначала назвал позорным, а потом назначил :)))????
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DOCTOR PENALTY
1510327638
Шакири удивлён? Это он ещё в РФПЛ не играл !
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