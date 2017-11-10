Шакири: «Я был удивлен, когда судья поставил пенальти в ворота Северной Ирландии»

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал эпизод с назначением пенальти в стыковом матче ЧМ-2018 против Северной Ирландии (1:0).

«Трудно что-то сказать прямо после матча. С позиции, в которой я находился в момент эпизода, было плохо видно. Я тоже был удивлен, когда судья поставил пенальти.

Я пробил, но кто-то заблокировал мой удар. Стоит посмотреть повтор. Но это футбол, и судья имеет право назначить пенальти», – сказал игрок «Сток Сити».

Арбитр Овидиу Хацеган указал на точку за игру рукой защитника Корри Эванса. Ранее он назвал пенальти указал на точку за игру рукой защитника. Ранее он назвал пенальти позорным

Ответный матч состоится 14-го ноября.