Шакири: «Я был удивлен, когда судья поставил пенальти в ворота Северной Ирландии»

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири прокомментировал эпизод с назначением пенальти в стыковом матче ЧМ-2018 против Северной Ирландии (1:0).
«Трудно что-то сказать прямо после матча. С позиции, в которой я находился в момент эпизода, было плохо видно. Я тоже был удивлен, когда судья поставил пенальти.
Я пробил, но кто-то заблокировал мой удар. Стоит посмотреть повтор. Но это футбол, и судья имеет право назначить пенальти», – сказал игрок «Сток Сити».
Арбитр Овидиу Хацеган указал на точку за игру рукой защитника Корри Эванса. Ранее он назвал пенальти позорным.
Ответный матч состоится 14-го ноября.
Источник: Daily Mail