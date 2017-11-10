Гамула: «Дзюбе надо забить один мяч, чтобы прорвало»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба еще проявит себя в текущем чемпионате. По его словам, футболисту лишь нужно прервать свою безголевую засуху.

– «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» и опять не забил – уже четвертый матч подряд!

– Питерцы не забивают в чемпионате России, но забивают же в Лиге Европы. Что-то не получается в последних внутренних матчах. Хотя ведь «Рубину» пару раз могли забить, были хорошие моменты. Матч в целом равным получился, победителя выявить было трудно. Настрой у команды Бердыева оказался просто запредельный. Самое главное мое впечатление от этого матча – мне показалось, что играли не «Зенит» и «Рубин», а два прошлогодних «Ростова» с обеих сторон (смеется). Тактическая тренерская борьба. Курбан Бекиевич знал, что делал. Квалификация футболистов «Зенита» выше, поэтому в первую очередь нужно было построить оборону, что и сделал Бердыев. Игра получилась настырная, упорная, никто не хотел уступать. Борьба шла на каждом участке поля, сплошные единоборства. У «Зенита» было больше опасных моментов, но все равно в целом – ничейная игра.

– Вы хорошо знаете Дзюбу, в этом матче он играл с первых минут. Много пользы приносит он команде Манчини?

– Я не могу судить о мыслях Манчини, он отвечает за результат, знает, что делает, и видит, кто как готов. Он строит тактику под любого соперника. Наверное, посчитал, что с «Рубином» Дзюба будет полезнее, чем Дриусси. Знаю Артема как очень сильного футболиста, очень хорошего центрфорварда и человека, который может побороться и зацепиться за мяч. Видать, что-то не получается, чего-то не хватает ему сейчас. Надо ему забить хотя бы один гол, чтобы прорвало. Пока не прорывает, думаю, Артем нервничает, психует – ведь чувствует, что чего-то не хватает. Отсюда проблемы. И Саша Кокорин перестал забивать в чемпионате, хотя продолжает это делать в еврокубках. Федя Смолов его уже догнал по голам в чемпионате – они два близких друга, думаю, теперь они будут забивать по два мяча за тур и до конца сезона пройдут вровень в споре бомбардиров. Оба – очень хорошие форварды. И Артем, кстати, тоже. Очень хочется, чтобы его прорвало. Думаю, он все же примет участие в чемпионате мира. Артем, Саша и Федя будут первыми номерам и в сборной России, и в своих командах в ближайших матчах чемпионата.