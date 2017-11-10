Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гамула: «Дзюбе надо забить один мяч, чтобы прорвало»

10 ноября 2017, 09:18
6

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба еще проявит себя в текущем чемпионате. По его словам, футболисту лишь нужно прервать свою безголевую засуху.

– «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» и опять не забил – уже четвертый матч подряд!

– Питерцы не забивают в чемпионате России, но забивают же в Лиге Европы. Что-то не получается в последних внутренних матчах. Хотя ведь «Рубину» пару раз могли забить, были хорошие моменты. Матч в целом равным получился, победителя выявить было трудно. Настрой у команды Бердыева оказался просто запредельный. Самое главное мое впечатление от этого матча – мне показалось, что играли не «Зенит» и «Рубин», а два прошлогодних «Ростова» с обеих сторон (смеется). Тактическая тренерская борьба. Курбан Бекиевич знал, что делал. Квалификация футболистов «Зенита» выше, поэтому в первую очередь нужно было построить оборону, что и сделал Бердыев. Игра получилась настырная, упорная, никто не хотел уступать. Борьба шла на каждом участке поля, сплошные единоборства. У «Зенита» было больше опасных моментов, но все равно в целом – ничейная игра.

– Вы хорошо знаете Дзюбу, в этом матче он играл с первых минут. Много пользы приносит он команде Манчини?

– Я не могу судить о мыслях Манчини, он отвечает за результат, знает, что делает, и видит, кто как готов. Он строит тактику под любого соперника. Наверное, посчитал, что с «Рубином» Дзюба будет полезнее, чем Дриусси. Знаю Артема как очень сильного футболиста, очень хорошего центрфорварда и человека, который может побороться и зацепиться за мяч. Видать, что-то не получается, чего-то не хватает ему сейчас. Надо ему забить хотя бы один гол, чтобы прорвало. Пока не прорывает, думаю, Артем нервничает, психует – ведь чувствует, что чего-то не хватает. Отсюда проблемы. И Саша Кокорин перестал забивать в чемпионате, хотя продолжает это делать в еврокубках. Федя Смолов его уже догнал по голам в чемпионате – они два близких друга, думаю, теперь они будут забивать по два мяча за тур и до конца сезона пройдут вровень в споре бомбардиров. Оба – очень хорошие форварды. И Артем, кстати, тоже. Очень хочется, чтобы его прорвало. Думаю, он все же примет участие в чемпионате мира. Артем, Саша и Федя будут первыми номерам и в сборной России, и в своих командах в ближайших матчах чемпионата.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр Гамула Игорь
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sammi91
1510297319
что ты дядя,калу занюхнул??? этому бревну поможет только лесопилка)
Ответить
APchelov
1510304424
Ну прям, психолог. Дзюба должен прислушаться. И повторять перед зеркалом - Я самый обаятельный и привлекательный. Самый офигенный и забивной. И т.д.
Ответить
Garrincha58
1510307965
сконей канализацию в Думе прорвет чем Дзюбу
Ответить
paracetamol
1510314290
Забил норгам чистый, да судьи сс-ки не засчитали!
Ответить
тётя ASYA
1510318754
забьёт ******* своим бывшим
Ответить
FaTeK1945ru
1510571813
...у него же не запор,чтобы прорвало. Смешно читать ерунду всякую.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
3
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
17
Все новости
Все новости
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
5
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
17
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+