«Кайрат» предложил Аршавину однолетний контракт

«Кайрат» намерен продлить на один сезон контракт с полузащитником Андреем Аршавиным. Об этом сообщил технический директор казахстанского клуба Евгений Калакуцкий.

Напомним, что нынешнее соглашение 36-летнего россиянина истекает в конце этого года.

«Кайрат» обсуждает продление контракта с Аршавиным только на один сезон, в 36 лет о долгосрочном соглашении говорить не приходится, и такой вопрос даже не ставится. Мы считаем, что для него является преступлением заканчивать карьеру сейчас.

Факт того, что ведутся переговоры о следующем сезоне, говорит о том, что футболиста все устраивает в «Кайрате». Я не думаю, что Аршавин рассматривает всерьез какие-то другие предложения», – заявил Калакуцкий.