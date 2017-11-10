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«Кайрат» предложил Аршавину однолетний контракт

10 ноября 2017, 01:27
2

«Кайрат» намерен продлить на один сезон контракт с полузащитником Андреем Аршавиным. Об этом сообщил технический директор казахстанского клуба Евгений Калакуцкий.

Напомним, что нынешнее соглашение 36-летнего россиянина истекает в конце этого года.

«Кайрат» обсуждает продление контракта с Аршавиным только на один сезон, в 36 лет о долгосрочном соглашении говорить не приходится, и такой вопрос даже не ставится. Мы считаем, что для него является преступлением заканчивать карьеру сейчас.

Факт того, что ведутся переговоры о следующем сезоне, говорит о том, что футболиста все устраивает в «Кайрате». Я не думаю, что Аршавин рассматривает всерьез какие-то другие предложения», – заявил Калакуцкий.

Источник: ТАСС
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (2)
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ribavadim
1510275982
Окжетпес предложит больше.
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ALeX-161-rus
1510292646
Хоть на товарняк взяли бы минут на 10 в сборную.Пару хороших голевых пасов,много ли надо для победы))
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