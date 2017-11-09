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  • Сафонов: «Натурализация дает свои плоды, но не все так однозначно»

Сафонов: «Натурализация дает свои плоды, но не все так однозначно»

9 ноября 2017, 09:55
2

Известный футбольный агента Алексей Сафонов считает, что натурализация игроков для сборной России дает определенные плоды, но при этом вызывает не меньше вопросов.

«В составе нашлись места для Фернандеса, Рауша, Нойштедтера. По-видимому, натурализация игроков дает свои плоды, но не все так однозначно. Допустим, Нойштедтер меня особенно не впечатляет. Рауш вроде неплохую игру провел, но это уже возрастной игрок. Это как намек, что мы сами не можем готовить футболистов. Одно дело, если играют здесь и уезжают за рубеж, то есть как раньше было, когда были Юран, Колыванов, позже Смертин, Измайлов, Аршавин, Павлюченко. Все это касается и третьего натурализованного — Марио Фернандеса из ЦСКА. Но тут история немного другая, он очень давно играет в России. И именно у нас стал защитником высокого уровня. К нему на данный момент меньше всего вопросов, он на этой позиции самый сильный.

Из-за всего этого возникает резонный вопрос: зачем нам лимит на легионеров, если они активно натурализуются? Президент Путин как-то посетовал: почему у нас много играют легионеры, и футбольные руководители сразу взяли «под козырек». Хотя до этого они же говорили, что лимит вообще не нужен. Лозунги меняются, а руководят одни и те же люди. Видимо, у РФС нет воли отстаивать те или иные решения в высших государственных инстанциях.

Но вернемся к составу сборной России. В Казани многие удивлены вызовом Федора Кудряшова из «Рубина», говорят, что тот же Владимир Гранат выглядит надежнее. Тут, наверное, тот случай, когда сказываются личные отношения. Станислав Черчесов еще в «Динамо» сажал Граната в запас. А вообще, если иметь в виду нынешнюю игру «Рубина» в обороне, претензии можно предъявить любому защитнику казанской команды», – сказал Сафонов.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

Источник: «Реальное время»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кудряшов Федор Гранат Владимир Рауш Константин Нойштедтер Роман Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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truded
1510210993
Вратарь-тренер, оценивает игроков со своей позиции))
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rostik-100
1510212120
По ходу только Фернандес нужен
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