Нойштедтер: «Не надо концентрироваться только на Месси»

Защитник стамбульского «Фенербахче» Роман Нойштедтер оценил шансы сборной России в товарищеском матче с Аргентиной. Он отметил, что в этой встрече россиянам предстоит пройти серьезный тест на профпригодность.

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Как оцениваете шансы нашей команды в матче с Аргентиной?

– В первую очередь нам нужно смотреть на себя. Важно сыграть хорошо в атаке и обороне, как бы тяжело это не было. На будет противостоять команда очень высокого уровня. Хороший тест на профпригодность нам обеспечен.

– Через пару дней после Аргентины вам встречаться с Испанией. Не тяжело ли?

– Те, кто играют в еврокубках, наверное, к такому ритму и уровню соперников привыкли. Важно разобрать игру соперника, понять его замыслы и самим определиться с игровыми идеями.

– Стандарты – особенная фишка сборной?

– В современном футболе этот аспект игры невероятно важен. Каждый стандарт соперника мы разбираем. Каждый свой – тоже. Определяем, кому куда лучше бежать, где и как проявить себя.

– Способны ли наши защитники удержать Месси?

– Главное, чтобы они зоны свободные закрывали, чтобы мяч, когда в ногах соперника, туда не попадал. Не надо концентрироваться только на Месси. Футболистов высочайшего уровня у Аргентины много.

Да, бывает, что команда с трудом проходит на ЧМ, как в случае с аргентинцами. Но соперники ведь развиваются, а в каждом матче надо отдаваться игре на все сто. Сейчас Аргентине не хватает одного Месси, нужно больше лидеров. И даже выкладки на 95 процентов будет не достаточно.