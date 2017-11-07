Шевченко был против матча с Аргентиной из-за высокой стоимости

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает нерациональным тратить огромные суммы денег на товарищеские матчи. Напомним, что ранее сообщалось о желании федерации футбола Аргентины получить от Украины миллион долларов. Вместо этого украинцы сыграют со Словакией.

«Шли разговоры о матче с Аргентиной, о суммах за него. Лично я был против этой встречи. Сложный период для страны, и я не считаю правильным платить за товарищеские игры, с кем мы бы ни играли.

Я буду стараться подключать личные связи – уже говорил со многими тренерами ведущих команд. Будет отлично, если организуем сильные спарринги, это лучше всего. Если не получится – мы и сейчас играем с хорошей командой Словакией. Это добротная команда.

В следующем сезоне все силы направим на то, чтобы находить хороших спарринг-партнеров. Только тогда мы увидим уровень наших футболистов», – сказал Шевченко.