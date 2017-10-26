Аргентина хотела получить миллион за игру с Украиной

Товарищеский матч сборной Украины с командой Аргентины не состоится по причине высоких финансовых запросов южноамериканской стороны. Игра планировалась на ноябрь этого года.

Известно, что переговоры меду федерациями прошли достаточно успешно, но загвоздка случилась на финансовом пункте – аргентинцы потребовали более 1 миллиона долларов за участие в игре.

Вместо этой встречи украинцы сыграют 10 ноября со сборной Словакии. К варианту с матчем против Аргентины в ФФУ могут вернуться весной.