Василий Березуцкий сказал, что для него «Халл» в зоне вылета – не сюрприз

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о карьере Леонида Слуцкого в Чемпионшпе. «Халл Сити» под руководством экс-тренера армейцев занимает 20-е место в турнирной таблице.

«Невозможно поставить игру за короткий промежуток времени. Нужно как минимум три-четыре месяца стабильной, плавной подготовки, и тогда это даст результат. Для меня нынешнее положение «Халла» не является сюрпризом. В клубе поменялось большое количество игроков, и те, с которыми Слуцкий начинал работать, поменялись на других.

В тренерской деятельности ничего не происходит моментально, и мы при понимании тактики Слуцкого сталкивались с большими проблемами. Одно дело – просто знать, как играть, а другое — вбить себе в голову и начать это делать машинально. Я надеюсь, что у Леонида Викторовича есть запасы сил, энергии и понимания того, что он делает», — сказал 35-летний футболист в эфире передачи «Футбол России».

Ранее Слуцкий отметил поддержку со стороны руководства «тигров».