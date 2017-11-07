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  • Василий Березуцкий сказал, что для него «Халл» в зоне вылета – не сюрприз

Василий Березуцкий сказал, что для него «Халл» в зоне вылета – не сюрприз

7 ноября 2017, 01:41
4

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о карьере Леонида Слуцкого в Чемпионшпе. «Халл Сити» под руководством экс-тренера армейцев занимает 20-е место в турнирной таблице.

«Невозможно поставить игру за короткий промежуток времени. Нужно как минимум три-четыре месяца стабильной, плавной подготовки, и тогда это даст результат. Для меня нынешнее положение «Халла» не является сюрпризом. В клубе поменялось большое количество игроков, и те, с которыми Слуцкий начинал работать, поменялись на других.

В тренерской деятельности ничего не происходит моментально, и мы при понимании тактики Слуцкого сталкивались с большими проблемами. Одно дело – просто знать, как играть, а другое — вбить себе в голову и начать это делать машинально. Я надеюсь, что у Леонида Викторовича есть запасы сил, энергии и понимания того, что он делает», — сказал 35-летний футболист в эфире передачи «Футбол России».

Ранее Слуцкий отметил поддержку со стороны руководства «тигров».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип ЦСКА Россия Халл Сити Березуцкий Василий Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Диктор
1510027920
Конечно не сюрприз,ведь рядом нет Гинера с его бывшими возможностями в РФПЛ .А Слуцкий как тренер на мой взгляд никакой.
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пряник929
1510028171
Здесь вам не тут
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Ще Гевара
1510038899
Возможно, скоро будет не сюрприз отставка Слуцкого.
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