Слуцкий: «Я почувствовал поддержку от руководства «Халла»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал выступления команды в Чемпионшипе. «Тигры» занимают 20-е место в турнирной таблице.

«Командный дух и мое настроение могут улучшить только положительные результаты. Можно сколько угодно обдумывать ситуацию, но чтобы из нее выйти, надо действовать, а не думать.

Изменить нашу ситуацию может каждый матч. Я общался с руководством клуба, и почувствовал поддержку. Благодарен им за это», – сказал 46-летний специалист в интервью Hull Daily Mail.

В матче 16-го тура Чемпошипа «Халл» уступил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:4, выигрывая 1:0 после первого тайма.

Команда опустилась на 20-ю строчку впервые за семь лет.