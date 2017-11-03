Панченко готов вернуться в сборную России после травмы

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко готов после восстановления от травмы заново доказывать право на место в национальной команде России. Он отметил, что ему приятно внимание со стороны главного тренера Станислава Черчесова.

Напомним, что сборная России сыграет 11 ноября в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 встретятся в Санкт-Петербурге с Испанией.

— В прошлом году вы стали игроком основной обоймы сборной России. Но из-за травмы ваше попадание на ЧМ-2018 находится под вопросом. Тренерский штаб национальной команды готов ждать вашего восстановления?

— После травмы Станислав Черчесов мне позвонил и выразил поддержку. Сказал, чтобы я спокойно восстанавливался и набирал форму. Конечно, мне было очень приятно такое внимание. Но понятно, что весной придется заново доказывать свое право на место в национальной команде. Оно и раньше не было гарантировано никому. А сейчас нужно будет еще больше работать, чтобы вернуться. Впрочем, я к этому готов.

— «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2), «Зенитом» (0:0) и с ЦСКА (0:0). Почему при этом вы теряете очки с менее сильными командами?

— Наверное, скажу банальность, но слабых соперников у нас сейчас нет. Тем более в РФПЛ — высшем эшелоне российского футбола. Да, нам не очень удаются матчи с такими командами, как «Арсенал», «Урал» или «Уфа». Хотя я не могу сказать, что мы их недооценивали и относились к этим матчам не так серьезно, как к «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА. Но ведь и «Арсенал» тоже хочет побеждать, набирать очки. Обыграл он не только нас, но и «Зенит». Поэтому неправильно делить соперников на слабых и сильных. Каждый матч дается очень сложно. Никто просто так очки вам не отдаст. В этом смысле лига очень выросла за последнее время. Конкуренция очень жесткая.

— Наблюдая за командой со стороны, вы уже можете сказать, чем «Динамо» Дмитрия Хохлова отличается от «Динамо» Юрия Калитвинцева?

— По прошедшим матчам пока сложно что-то сказать. Чтобы сравнить этих тренеров, надо пройти под их руководством хотя бы один подготовительный сбор. А под началом Дмитрия Валерьевича я не провел ни одной тренировки, занимаюсь с физиотерапевтом. Если же оценивать «Динамо» со стороны игры, то прошедших матчей мало для выводов. Трудно было что-то серьезно поменять за это время. Но при новом тренерском штабе виден эмоциональный подъем. В конце концов, есть и результат — четыре очка в двух матчах, ничья в очень непростом выезде к «Рубину». Сейчас нужно цепляться за эти результаты и эмоции. И продолжать в том же духе.