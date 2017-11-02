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  • Селюк: «Не забивайте Головину голову. То им «Арсенал» интересуется, то «Барселона»

Селюк: «Не забивайте Головину голову. То им «Арсенал» интересуется, то «Барселона»

2 ноября 2017, 15:26
13

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации вокруг интереса «Барселоны» к Александру Головину. Согласно Marca, спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес просматривал 21-летнего игрока ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Базеля» (2:1).

«Скауты больших клубов присутствуют на многих играх. Сейчас написали про Головина, потом напишут, что приезжали на игру «Спартака». Видимо, всем топ-клубам очень нравится российский футбол и российские игроки. Судя по сообщениям, все просто без ума от РФПЛ. Но на самом деле это выглядит смешно. Видимо, вся «Барселона» разъехалась смотреть только российские команды.

Не надо забивать Александру Головину голову. То им «Арсенал» интересуется, то «Барселона». Сейчас он решит, что дело в шляпе, и перестанет играть. Дайте парню сосредоточиться на футболе. Пусть соберется и играет за свою команду. У ЦСКА сейчас есть шанс выйти из группы в Лиге чемпионов. Пожелаю ему и всей команде удачи.

Если «Барселона» или другой топ-клуб захотят приобрести Головина, они сразу обратятся в ЦСКА. Это нормальная практика – просматривать игроков в еврокубках. В «Базеле» тоже есть футболисты, достойные внимания. Смотрят не на конкретного игрока, а на всю команду. Может, Головин не понравится, но понравится условно Игнашевич. Не посмотрят на его возраст и возьмут – всякое бывает. Сегодня тоже можно сказать, что на матчи «Локомотива» и «Зенита» приедет много скаутов, и это будет правдой», — сказал Селюк.

Информация о возможном переходе Головина в «Арсенал» появилась в июне. Ее опроверг селекционер клуба Павел Кучеров.

В текущем сезоне россиянин провел 22 матча, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Барселона Арсенал Головин Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (13)
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insider_retro
1509626032
Толково поддел радужные ожидания и тему ажиотажного интереса к игрокам РФПЛ!!!!!..
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DOCTOR PENALTY
1509626316
Не раз бывало, Дим Димыч прав.
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piligrim1986
1509626580
давно хотел написать - не в обиду игрокам и фанатам. Наш чемпионат не особо крут, чтобы барса или арсенал присматривались к нашим игрокам. Вы посмотрите - приезжают резервисты (как паредес или фернандо), пенсионеры (фарфан, эдер...) и прочие, и начинают у нас блистать, хотя тот же эдер после ЧЕ забил всего по-моему 1 гол, а у нас все начинают играть более-менее, и их сразу в толп превозносят. Тот же Головин - в ЧР играет вроде норм, но в ЛЧ дно, уж извините меня еще раз, не хочу ни кого обижать. Это говорит об уровне ЧР. И пока у нас лимит, наши клубы не выиграют больше трофеев в европе.
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Pro100Kid
1509626863
Все верно Селюк говорит, не нужно обращать внимания на пустые разговоры, надо доказывать свой высокий уровень на поле.
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Ivan7107
1509628149
Рановато пока , хотя уровень его игры конечно топовый
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pashasmou
1509629562
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gormab
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dok66
1509635427
Дима сегодня как-то даже адекватно высказался !
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ufos73
1509636914
Игнашу в Барсу еще рано, надо еще на пару лет в конюшне задержаться ))))
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OfaZavr
1509638433
в этот раз правильные вещи сказал.
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