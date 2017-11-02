Селюк: «Не забивайте Головину голову. То им «Арсенал» интересуется, то «Барселона»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации вокруг интереса «Барселоны» к Александру Головину. Согласно Marca, спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес просматривал 21-летнего игрока ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Базеля» (2:1).

«Скауты больших клубов присутствуют на многих играх. Сейчас написали про Головина, потом напишут, что приезжали на игру «Спартака». Видимо, всем топ-клубам очень нравится российский футбол и российские игроки. Судя по сообщениям, все просто без ума от РФПЛ. Но на самом деле это выглядит смешно. Видимо, вся «Барселона» разъехалась смотреть только российские команды.

Не надо забивать Александру Головину голову. То им «Арсенал» интересуется, то «Барселона». Сейчас он решит, что дело в шляпе, и перестанет играть. Дайте парню сосредоточиться на футболе. Пусть соберется и играет за свою команду. У ЦСКА сейчас есть шанс выйти из группы в Лиге чемпионов. Пожелаю ему и всей команде удачи.

Если «Барселона» или другой топ-клуб захотят приобрести Головина, они сразу обратятся в ЦСКА. Это нормальная практика – просматривать игроков в еврокубках. В «Базеле» тоже есть футболисты, достойные внимания. Смотрят не на конкретного игрока, а на всю команду. Может, Головин не понравится, но понравится условно Игнашевич. Не посмотрят на его возраст и возьмут – всякое бывает. Сегодня тоже можно сказать, что на матчи «Локомотива» и «Зенита» приедет много скаутов, и это будет правдой», — сказал Селюк.

Информация о возможном переходе Головина в «Арсенал» появилась в июне. Ее опроверг селекционер клуба Павел Кучеров.

В текущем сезоне россиянин провел 22 матча, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.