Бояринцев считает, что «Спартаку» нужно воздержаться от открытого футбола в матче с «Севильей»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев отметил, что красно-белым не нужно пытаться играть открыто в выездном матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Севильей».

В предыдущей встрече, состоявшейся в Москве, подопечные Массимо Карреры победили испанскую команду со счетом 5:1.

«В первом матче в Москве «Спартак» поймал кураж после неиспользованных моментов «Севильи». Ребята встрепенулись, забили гол и достойно добили соперника. Для «Севильи» это очень ощутимое поражение, дома они захотят реабилитироваться. Безусловно, «Спартак» ждет непростая игра. Мне кажется, «Спартаку» не стоит в гостях с «Севильей» играть в такой же открытый футбол, как играли дома.

У «Севильи» серьезный уровень игроков, на их поле опасно играть открыто. У «Спартака» такой подбор игроков, что навряд ли они согласятся с ролью второго номера. Не то чтобы на контратаках надо играть. Надо действовать более осторожно, более организованно именно атакующей группе игроков. Чтобы они более организованно играли при потере мяча, прессинговали, больше отрабатывали сзади. Думаю, все будет нормально, Каррера все выстроит.

В таком матче им придется побольше поработать, обороне надо помогать. В Испании, безусловно, можно брать очки, выигрывать. Все будет зависеть от того, какой будет план на игру у Карреры. Желаю «Спартаку» отобрать очки у «Севильи». От этого матча многое зависит в плане выхода из группы», – сказал Бояринцев.

Поединок «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.