Тренер «Ромы»: «Настрой на матч с «Челси» должен быть таким же, как в Лондоне»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал, что не сможет рассчитывать в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Челси» на Патрика Шика, который испытывает боли. Зато он отметил Фасио, который отлично влился в схему игры с четырьмя защитниками.

«В гостевом матче с «Челси» мы остались верны своему стилю, так же будем играть и дома. Как я говорил после матча в Лондоне, настрой должен быть таким же – это будет для нас отправной точкой.

Патрик Шик чувствует небольшую боль, когда бьет по мячу. Он прошел еще несколько обследований, но особых результатов мы не получили. Поскольку ему по-прежнему больно, он будет и дальше заниматься по индивидуальной программе. Шик не до конца здоров, поэтому и не выходит на поле.

Что касается Фасио, им я очень доволен. Это один из лидеров нашей оборонительной линии. Многие полагали, что он не годится для тактической схемы с четырьмя защитниками, но вышло совсем по-другому. Фасио демонстрирует бойцовский характер в обороне и полезно подключается к атакам. Для нас это большое усиление», – заявил Ди Франческо.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – «Челси» состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени. Римляне занимают вторую строчку в турнирной таблице группы С после трех туров, имея на своем счету пять очков. Отставание от лидирующего «Челси» составляет два балла.