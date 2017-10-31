Черчесов: «Игрок может быть здоров, но не готов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что формировать окончательную заявку на чемпионат мира стоит не только по принципу «кто здоров», но и «кто готов».

Напомним, что россияне 11 ноября проведут в Москве товарищеский поединок с Аргентиной, а 14 сыграют в Санкт-Петербурге против Испании.

– Вновь вызвана та же тройка голкиперов – Акинфеев, Лунев, Габулов. Значит ли это, что, если они будут здоровы, то в том же составе и поедут на чемпионат мира?

– Вы правильно сказали – здоровы. Но есть еще и слово «готовы». Это касается не только вратарской линии, но и всех. Человек может быть здоров, но не готов. Есть и определенная «химия», которая в команде должна быть. Все это учтем при определении окончательной заявки на чемпионат мира.

– Собираетесь ли продолжать пробовать в матчах с Аргентиной и Испанией пару форвардов Кокорин – Смолов? И продолжаете ли верить в них именно как в дуэт после матчей с Кореей и Ираном?

– Сегодня не готов ответить на этот вопрос. Надо посмотреть на их состояние. Но, естественно, верим в тех футболистов, которые у нас в обойме. Главное – найти для них правильные позиции, чтобы им было комфортно на поле. Они долго не играли вместе, и пока провели лишь несколько тренировок и два матча. Хорошие эпизоды у них в этих встречах возникали: мы внимательно все в спокойной обстановке посмотрели. Но есть и нюансы, которые нужно подправлять. Убежден, что они между собой тоже какие-то моменты проговорили. Все идет своим чередом. ​