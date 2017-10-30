Червиченко: «В вызове Глушакова в сборную России ничего удивительного нет, а по Комбарову имеются вопросы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает обоснованным приглашение в сборную России капитана красно-белых Дениса Глушакова. При этом, по его мнению, вызов защитника москвичей Дмитрия Комбарова вызывает некоторые вопросы.

Помимо Глушакова и Комбарова в национальную команду вызваны еще трое спартаковцев – защитники Георгий Джикия и Илья Кутепов, а также полузащитник Роман Зобнин.

«Давайте разбирать. Глушаков – это проверенное качество, иногда сыграет очень хорошо, особенно если поймать этот момент. Ведь последние мячи Денис влет забивает и в Лиге чемпионов, и в РФПЛ. Ничего удивительного в вызове Глушакова нет.

Что касается Комбарова, то по нему спорно. Конечно, иногда его передачи вперед бывают опасными. Но Черчесов взял его, скорее, проверить какие-то его способности, не думаю, что Комбаров попадет в итоговый состав. К тому же слева в обороне у нас есть Константин Рауш – новое имя в сборной, показывает неплохую игру», – сказал Червиченко.

Напомним, в ближайшее время Россия проведет два товарищеских матча – с Аргентиной 11 ноября в Москве и с Испанией 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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