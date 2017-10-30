Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тимощук – о конфликте Смольникова с Кузяевым: «Это больше нервный момент»

Тимощук – о конфликте Смольникова с Кузяевым: «Это больше нервный момент»

30 октября 2017, 01:13
8

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал словесную перепалку футболистов петербургской команды Игоря Смольникова и Далера Кузяева во время матча 15-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:3).

«Думаю, это больше такой нервный момент – конечно, не каждый хочет проигрывать у себя дома, при своих болельщиках. Тем более при такой поддержке, которая есть всегда на нашем стадионе.

Команда, все футболисты просят прощения за сегодняшний результат. Обещаю, что приложим максимум усилий, чтобы исправить сегодняшнюю ситуацию, и не допускать таких ошибок впредь», – сказал Тимощук.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Смольников Игорь Кузяев Далер
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ДАША Д
1509330791
"Звезды" переругались.
Ответить
Garrincha58
1509336112
две бездарности переругались да и хрен с вами
Ответить
FanatSerj
1509345756
Это просто так не забудется ... Кто то впишется за Смольникова, кто то за Кузяева, они за малось махач на поле не начали это бзззззз не спроста.
Ответить
Полная Канистра
1509347300
а что тимошук уже тренер вместо манчины обещать он что то там сталкаких то приложений усилий и ситуации
Ответить
Михаил Шевченко
1509348175
Обычный рабочий момент зачем акцентировать на этом внимание....
Ответить
sined1951
1509358460
Поразило, что после 2-го гола Зенит как-то сдулся, стал выглядеть обреченным. Для команды, претендующей на чемпионство, это недопустимо.
Ответить
Главные новости
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
1
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
1
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
2
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
7
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
5
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Все новости
Все новости
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
1
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
2
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
15
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
15
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
3
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
4
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
9
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+