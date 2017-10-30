Тимощук – о конфликте Смольникова с Кузяевым: «Это больше нервный момент»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал словесную перепалку футболистов петербургской команды Игоря Смольникова и Далера Кузяева во время матча 15-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:3).

«Думаю, это больше такой нервный момент – конечно, не каждый хочет проигрывать у себя дома, при своих болельщиках. Тем более при такой поддержке, которая есть всегда на нашем стадионе.

Команда, все футболисты просят прощения за сегодняшний результат. Обещаю, что приложим максимум усилий, чтобы исправить сегодняшнюю ситуацию, и не допускать таких ошибок впредь», – сказал Тимощук.