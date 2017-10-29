Кришито: «Приносим всем извинения. Нашей плохой игре нет оправданий»

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито обратился к болельщикам команды после матча 15 тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:3). Итальянец извинился за игру.

«Сегодня мы хотим принести извинения каждому. Нет оправдания такой плохой игре. Нам нужно работать еще усерднее. Впереди еще много матчей в Премьер-лиге, и нам нужно изменить образ мыслей и сохранять единство в такой неудачный период для нас», – сказал Кришито.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

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