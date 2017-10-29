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  • Кришито: «Приносим всем извинения. Нашей плохой игре нет оправданий»

Кришито: «Приносим всем извинения. Нашей плохой игре нет оправданий»

29 октября 2017, 20:36
18

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито обратился к болельщикам команды после матча 15 тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:3). Итальянец извинился за игру.

«Сегодня мы хотим принести извинения каждому. Нет оправдания такой плохой игре. Нам нужно работать еще усерднее. Впереди еще много матчей в Премьер-лиге, и нам нужно изменить образ мыслей и сохранять единство в такой неудачный период для нас», – сказал Кришито.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кришито Доменико
Комментарии (18)
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Павелий
1509298876
Кришито, у вас никогда и не было игры, так оправдываться бесполезно. Были только конверты судьям от Газпрома. И много матчей ждут Зенит не в РФПЛ, а в ФНЛ.
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insider_retro
1509299937
По воле контрактов, вам не работать, а тренироваться уготовано... Вот и тренируйтесь, только теперь грустно и интенсивно!... Дальше не для посыпания соли на рану: Вообще, Зенит большинством своих игр в этом сезоне, заложил дилемму для верхних руководителей... А оправданна ли вообще кошельковая гонка с массовым привлечением зарубежных специалистов и игроков?? Зениту вполне успешно противостояли команды с довольно скромными финансовыми возможностями... Зачем тогда такие вливания, если не решается задача даже в рамках РФПЛ??!! Про Еурокубки может и преждевременно говорить, но уж очень запомнился матч с израильтянами... Причём это загон не только Зенита... В жирные годы и Локомотив, и Динамо, и Спартак пытались штурмовать футбольные Олимпы кошельком... Может пора остановится в разумных пределах??!! И тогда извинения будут от проигравших игроков, а не от обалдевших от контрактов наёмников....
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sidul1
1509300234
Первый тайм был отличным,не забили.А потом Локо в своем стили исполнили.Много мячей из штрафной соперника вынес деревянный Дзюба.В баскетболе у него больше шансов,стоять и толкаться за кольцо.Лавка-его место!Чемпионат продолжается!
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Gullit 76
1509301243
"нам нужно изменить образ мыслей" - вот это верно!Хватит ветать в облаках - пора драться за каждый мяч,матч,а не прогуливаться с тросточкой!
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Serjoga
1509301321
Вспомнил слова из фильма "Дайте жалобную книгу": "Как мы любим себя хвалить, будем работать ЕЩЁ лучше, вместо того, чтобы сказать "будем работать ЛУЧШЕ...."! Его "ЕЩЁ УСЕРДНЕЕ" из той же "оперы"!
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shurik45
1509301607
Зенит смотрелся не плохо . Ошибки есть ,но скорее тактического плана . В опорной зоне не было игроков которые бы смогли вовремя погасить атаку соперника.
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DKGOM
1509302405
Это матч из той оперы, когда порядок бьет класс. Локо с победой! Классный матч!
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OfaZavr
1509349128
с такой игрой и результатами ох еще сколько раз извиняться придется.
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