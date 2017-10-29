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    «Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона


    3.8
    Голосов: 8
    29.10.2017 18:25
    Команда Семина выиграла первый круг и претендует на чемпионство.

    В этой игре каждый найдет для себя что-то свое. Семин поставил оборонительный состав, а его «Локомотив» весь первый тайм провел в образцовой обороне. Странно, что «Зенит» не забил, но по-настоящему голевой момент у хозяев был один. Ригони замыкал фланговую подачу от Кришито, пробил в противоход Гилерме, но выручила штанга. Остальные удары накрывали Кверквелия, Пейчинович и героический Гилерме. Уж если и брать иностранцев в сборную России, то только с такой игрой.

    Всего четыре мяча в сезоне «Зенит» пропустил в контратаках соперника. Три из них случились в этом матче. Весь первый тайм Фарфан стоял на чужой половине без мяча. Во втором он дважды соорудил голевые эпизоды сам для себя, а еще раз ассистировал Миранчуку. «Я не боялся играть против Месси», – говорил Фарфан перед игрой с «Зенитом». Бояться выезда в Санкт-Петербург точно не было смысла. Этот «Локомотив» даже без серьезных трат все равно показывает высокий уровень игры.

    «Зенит» проиграл разгромно, но временами выглядел хорошо. Пусть безголевая серия Дзюбы и пересекла отметку в 800 минут, другие футболисты отыграли острее. Манчини справился с потерей дисквалифицированного Паредеса внутренними ресурсами. Оказалось, что остро умеют играть Кришито и Иванович. Кокорин же сам виноват, что на 76-й минуте не попал в пустой угол ворот. Теперь «Локомотив» опережает «Зенит» на три очка и единолично возглавляет таблицу.

    «Зенит» по-прежнему готов стать чемпионом. Впереди еще 15 матчей, но нужно решать проблемы. Прежде всего, учиться забивать командам с плотной обороной. Иначе никакие звездные аргентинцы не помогут «Зениту» в борьбе с таким «Локомотивом». Тем «Локомотивом», который с ограниченными ресурсами вывел на новый уровень Юрий Семин. Даже когда против него выступал президент клуба.

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Локомотив»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Локомотива»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 8
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 30 октября 2017, 10:28

      Браво Локо!

      2
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      Рейтинг: +678

      vodomut 30 октября 2017, 07:48

      сколько соплей было в начале сезона,ах Зенит ах Кокорин и что-сдулись бомжи!

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 30 октября 2017, 06:21

      Локо хорош в этом сезоне, но все-таки шансов больше у Зенита, у него лавко все-таки посолиднее, а на втором круге это важно, когда еще и плей-офф ЛЕ начнется (думаю, и Локо, и Зенит туда без проблем выйдут), а эта оплеуха от Локо только по-хорошему разозлит питерцев. Тем интереснее чемпионат. Ну а Семин прям легенда Локомотива, сколько помню Локомотив - всегда ассоциировался с Семиным, даже когда Семин там не работал.

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Petrak86 31 октября 2017, 08:34

      а спартак- с романцевым

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 30 октября 2017, 03:25

      Сёмин и Локомотив одно целое!.. Когда вместе- это чемпионство. Пока рано загадывать, но если Локомотив в этом сезоне не станет чемпионом, то в следующем обязан... Если Палыч останется...

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 30 октября 2017, 01:32

      Это 3,14здец какой-то. Тем интереснее будет второй круг.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 30 октября 2017, 01:09

      Молодцы - хорошо сыграли! Создали большую интригу в Чемпионате!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 30 октября 2017, 00:19

      Да здравствует Палыч с Миранчуками и Лысовым! И пусть горит тихим синим пламенем денежный мешок с аргентинцами, Манчини и Фурсенко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 30 октября 2017, 00:11

      рано записали в чемпионы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 29 октября 2017, 23:59

      Локо очень хорош с атакующими командами! Браво Локо!

      2
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      Рейтинг: +800

      forward33 29 октября 2017, 23:28

      молодцы Локо! удивили так удивили)))

      1
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