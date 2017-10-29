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«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона

В этой игре каждый найдет для себя что-то свое. Семин поставил оборонительный состав, а его «Локомотив» весь первый тайм провел в образцовой обороне. Странно, что «Зенит» не забил, но по-настоящему голевой момент у хозяев был один. Ригони замыкал фланговую подачу от Кришито, пробил в противоход Гилерме, но выручила штанга. Остальные удары накрывали Кверквелия, Пейчинович и героический Гилерме. Уж если и брать иностранцев в сборную России, то только с такой игрой.

Всего четыре мяча в сезоне «Зенит» пропустил в контратаках соперника. Три из них случились в этом матче. Весь первый тайм Фарфан стоял на чужой половине без мяча. Во втором он дважды соорудил голевые эпизоды сам для себя, а еще раз ассистировал Миранчуку. «Я не боялся играть против Месси», – говорил Фарфан перед игрой с «Зенитом». Бояться выезда в Санкт-Петербург точно не было смысла. Этот «Локомотив» даже без серьезных трат все равно показывает высокий уровень игры.

«Зенит» проиграл разгромно, но временами выглядел хорошо. Пусть безголевая серия Дзюбы и пересекла отметку в 800 минут, другие футболисты отыграли острее. Манчини справился с потерей дисквалифицированного Паредеса внутренними ресурсами. Оказалось, что остро умеют играть Кришито и Иванович. Кокорин же сам виноват, что на 76-й минуте не попал в пустой угол ворот. Теперь «Локомотив» опережает «Зенит» на три очка и единолично возглавляет таблицу.

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«Зенит» по-прежнему готов стать чемпионом. Впереди еще 15 матчей, но нужно решать проблемы. Прежде всего, учиться забивать командам с плотной обороной. Иначе никакие звездные аргентинцы не помогут «Зениту» в борьбе с таким «Локомотивом». Тем «Локомотивом», который с ограниченными ресурсами вывел на новый уровень Юрий Семин. Даже когда против него выступал президент клуба.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Локомотив»

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Локомотив Фарфан Джефферсон Семин Юрий
Комментарии (58)
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Измайловский Кочегар
1509290650
Блеск! С победой!! Зенька с мятыми сиськами может продолжать сочинять стихи :)) И Уткина пригласите в соавторы, он тоже великий сочинятель 8)
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vladik12
1509291193
"Локомотив" станет чемпионом? Не смешите. Зенитовские могут успокоиться. Один разгром - не показатель. РФПЛ у них уже в кулаке. Больше скажу: "Локо" даже в ЛЧ не попадет.
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Sviro
1509291372
Вот что значит, когда командой руководят мужики а не баба смородская, не к ночи будь помянута! Думаю Локо готов получить золото чемпионата.
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Serg919
1509291734
Паровоз прокатился на славу)))
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Андрей3088
1509291951
ВПЕРЁД !!! ВПЕРЁД!!! ЛОКОМОТИВ РОДНОЙ!!!!!
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insider_retro
1509292090
Зенит был в начале хорош, но команде часто не хватает чего-то для реализации своего не слабого потенциала... Сегодня ничего не предвещало разгрома Зенита, более того, предполагал, что после матча с ЦСКА питерцы развернут плечи во всю мощь... Напор был, но Локомотив кинжальными атаками сбавил наступательный порыв Зенита... У питерцев дошло до выяснения отношений между Кузяевым и Смольниковым... Разгром... Тем интересней будет чемпионат!!..
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ljrljr0505
1509292365
РЕБЯТУШКИ!!! Как же вы порадовали Человеческое спасибо за игру!!!!! А ПАЛЫЧУ от всех болельщиков- низкий поклон...Ты лучший!!!!!
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Nesterenko
1509292792
В первом тайме конечно владел преимуществом Зенит, атаки были широкие, но Локо сумел удержать натиск и не пропустить. Только в одном моменте повезло, когда была штанга. Во второй половине встречи железнодорожники начали действовать более агрессивно, плюс прекрасная игра Фарфана, и в итоге гроссмейстерские комбинационные действия гостей привели к трем забитым мячам. Конечно Зенит не заслужил сухого разгрома, один мяч все таки мог быть. Но эта победу заслуженно взял Локомотив, браво Семин, блестящее завершение первого круга. P.S. Последний раз Локомотив обыгрывал Зенит в Петербурге тогда, когда последний раз становился чемпионом (2004 год). Повторение? :)
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docndoc
1509292804
Да, Локо набрал неплохой ход. Красно-зелёных с победой! У бомжей что-то происходит внутри: Смольников прыгнул на Кузяева прямо на поле, еле разняли; Шатов вышел на замену с запиской от тренера, да так и не отдал адресату, смял и выбросил, похоже был послан со своей запиской
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welas
1509303017
ну как я и писал перед матчем все аргинтишки зенитовские еще все сырые да и не факт что кто то из них может стать игроком выше среднего уровня! ну а так железнодорожников с победой! юрий павлович вы наш бог! вперед локо!!!!........
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