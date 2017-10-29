«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона

В этой игре каждый найдет для себя что-то свое. Семин поставил оборонительный состав, а его «Локомотив» весь первый тайм провел в образцовой обороне. Странно, что «Зенит» не забил, но по-настоящему голевой момент у хозяев был один. Ригони замыкал фланговую подачу от Кришито, пробил в противоход Гилерме, но выручила штанга. Остальные удары накрывали Кверквелия, Пейчинович и героический Гилерме. Уж если и брать иностранцев в сборную России, то только с такой игрой.

Всего четыре мяча в сезоне «Зенит» пропустил в контратаках соперника. Три из них случились в этом матче. Весь первый тайм Фарфан стоял на чужой половине без мяча. Во втором он дважды соорудил голевые эпизоды сам для себя, а еще раз ассистировал Миранчуку. «Я не боялся играть против Месси», – говорил Фарфан перед игрой с «Зенитом». Бояться выезда в Санкт-Петербург точно не было смысла. Этот «Локомотив» даже без серьезных трат все равно показывает высокий уровень игры.

«Зенит» проиграл разгромно, но временами выглядел хорошо. Пусть безголевая серия Дзюбы и пересекла отметку в 800 минут, другие футболисты отыграли острее. Манчини справился с потерей дисквалифицированного Паредеса внутренними ресурсами. Оказалось, что остро умеют играть Кришито и Иванович. Кокорин же сам виноват, что на 76-й минуте не попал в пустой угол ворот. Теперь «Локомотив» опережает «Зенит» на три очка и единолично возглавляет таблицу.

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«Зенит» по-прежнему готов стать чемпионом. Впереди еще 15 матчей, но нужно решать проблемы. Прежде всего, учиться забивать командам с плотной обороной. Иначе никакие звездные аргентинцы не помогут «Зениту» в борьбе с таким «Локомотивом». Тем «Локомотивом», который с ограниченными ресурсами вывел на новый уровень Юрий Семин. Даже когда против него выступал президент клуба.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Локомотив»

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