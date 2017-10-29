ФНЛ. «Крылья Советов» обыграли «Олимпиец», «Енисей» сыграл вничью с «Тюменью», «Спартак-2» проиграл «Оренбургу»

В матче 20-го тура ФНЛ «Оренбург» на своем поле обыграл «Спартак-2» – 2:1. Дублем отметился Дмитрий Андреев.
В других встречах «Крылья Советов» минимально победили «Олимпиец», «Тюмень» и «Енисей» сыграли вничью.
Первенство ФНЛ. 20-й тур
Крылья Советов (Самара) – Олимпиец (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ятченко, 88.
Тюмень – Енисей (Красноярск) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Чуканов, 19; 1:1 – Ломакин, 34.
Оренбург – Спартак-2 (Москва) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Андреев, 45+1; 1:1 – Пантелеев, 61; 2:1 – Андреев, 74.
Источник: Бомбардир.ру