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  • Гончаренко: «Матч с «Базелем» – главный для ЦСКА в этом году? Для нас важны все игры»

Гончаренко: «Матч с «Базелем» – главный для ЦСКА в этом году? Для нас важны все игры»

28 октября 2017, 07:40
15

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля».

Напомним, встреча пройдет в Швейцарии 1 ноября и начнется в 21:45 по московскому времени.

– Можно ли сказать, что игра с «Базелем» – главная для команды в этом году?

– Когда идут столько игр, то каждая становится главной. Для нас любой матч важен, будто то чемпионат России или Лига чемпионов. Как только начинаешь их делить – появляются проблемы.

– На матче в «Базеле» ожидается аншлаг. Добавит ли этого мотивации команде?

– В любом случае более приятно, чем при пустом стадионе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Базель Гончаренко Виктор
Комментарии (15)
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Obi Wan
1509168454
А что же Вы их просираете?
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сапёр75
1509170072
Видимо Гончеренко только до конца года продержится .
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Gullit 76
1509171966
Стандартный вопрос - стандартный ответ.Может прекратить вообще интервью брать?Загрузил с шаблона и читай высказывания любого тренера,игрока о любом матче!
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Nerlinger
1509173365
Сыграйте хоть одну игру хорошо, чтобы можно было услышать "это был наш лучший матч за ....." Смотреть на игру ЦСКА тошно!!! Даже с зенитом смотреть, после Базеля, не стал!!! Гинер не жопься возвращай Вагнера!!!
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subbotaspartak
1509175740
Это из вчерашнего ясно.
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paracetamol
1509178215
Ставлю на 3-0 в пользу Базеля.
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Розарио Агро
1509185279
Да какой базель, сразу откажись не позорь себя и команду. Липецкий металлург вот твой уровень!!
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Сибирь за Спартак
1509188865
В Швейцарии будет еще грустнее, чем в Туле.
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BarStep
1509198876
Лукавит парень... Главная игра года у него была в прошлом туре... Если бы могли проглотить игроков Зенита вместе с бутсами - сделали бы...
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Boniel+
1509200671
С таким составом шансов ноль с любой командой.На сегодня ЦСКА по игре самая слабая команда в лиге.За восемь игр забили всего два гола.Это как называется?Гинер погубил ЦСКА!Что Ростов богаче?А они купили и будут обновлять команду.А этот "бизнесмен" набрал из дубля шпану и думает,что у него этот номер пройдет.Он только страну опозорил и плюнул в душу болельщикам команды.
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