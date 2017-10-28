Гончаренко: «Матч с «Базелем» – главный для ЦСКА в этом году? Для нас важны все игры»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля».

Напомним, встреча пройдет в Швейцарии 1 ноября и начнется в 21:45 по московскому времени.

– Можно ли сказать, что игра с «Базелем» – главная для команды в этом году?

– Когда идут столько игр, то каждая становится главной. Для нас любой матч важен, будто то чемпионат России или Лига чемпионов. Как только начинаешь их делить – появляются проблемы.

– На матче в «Базеле» ожидается аншлаг. Добавит ли этого мотивации команде?

– В любом случае более приятно, чем при пустом стадионе.