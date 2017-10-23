Милевский: «Могу и на 5 рублей жить. Я простой парень без пафоса и понтов»

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский, выступающий ныне за «Динамо-Брест», признался, что ему было тяжело удержаться от соблазнов хорошей жизни после перехода в киевское «Динамо» в 2002 году. При этом игрок признался, что умеет контролировать свои расходы и жить по средствам.

«Когда переехал в Киев, главное было не слететь с катушек и не натворить дел. Я начал хорошо зарабатывать, снимать квартиру в столице. Понятно, когда попал в 20 лет в киевское «Динамо», стал получать совсем другие деньги – немного сорвало башню. Люди узнавали меня, постоянно подходили в кафе и спрашивали, как жизнь, что слышно. На самом деле киевляне до сих пор меня очень любят и так же тепло встречают.

В молодости мог потратить в ресторане кучу денег, купить дорогую машину или улететь с друзьями на острова, оплатив всем отпуск. Когда денег стало меньше, то часть окружения отсеялась. Какое-то время сильно переживал по этому поводу. Но я ни о чем не жалею, просто к 30 годам правильно расставил приоритеты. Я очень добрый человек, а из-за таких ситуаций доброта уходит. Может, к 40 годам стану уже старым ворчуном (улыбается).

Благодаря хорошему воспитанию я умею жить и на 5 рублей, и на 5 тысяч долларов, ездить на «Феррари» и за два рубля на брестском такси. У меня нет пафоса и понтов. Могу злиться, «пихать» и ругаться матом на футбольном поле, потому что не люблю проигрывать, но в жизни я простой и открытый парень. Если человек умеет контролировать траты, то ничего страшного с ним не случится», – сказал Милевский.

Форвард защищал цвета «Динамо» с 2002 по 2013 год. Российским болельщикам он известен по выступлениям за «Тосно» в минувшем сезоне.