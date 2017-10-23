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    Милевский: «Могу и на 5 рублей жить. Я простой парень без пафоса и понтов»

    Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский, выступающий ныне за «Динамо-Брест», признался, что ему было тяжело удержаться от соблазнов хорошей жизни после перехода в киевское «Динамо» в 2002 году. При этом игрок признался, что умеет контролировать свои расходы и жить по средствам.

    «Когда переехал в Киев, главное было не слететь с катушек и не натворить дел. Я начал хорошо зарабатывать, снимать квартиру в столице. Понятно, когда попал в 20 лет в киевское «Динамо», стал получать совсем другие деньги – немного сорвало башню. Люди узнавали меня, постоянно подходили в кафе и спрашивали, как жизнь, что слышно. На самом деле киевляне до сих пор меня очень любят и так же тепло встречают.

    В молодости мог потратить в ресторане кучу денег, купить дорогую машину или улететь с друзьями на острова, оплатив всем отпуск. Когда денег стало меньше, то часть окружения отсеялась. Какое-то время сильно переживал по этому поводу. Но я ни о чем не жалею, просто к 30 годам правильно расставил приоритеты. Я очень добрый человек, а из-за таких ситуаций доброта уходит. Может, к 40 годам стану уже старым ворчуном (улыбается).

    Благодаря хорошему воспитанию я умею жить и на 5 рублей, и на 5 тысяч долларов, ездить на «Феррари» и за два рубля на брестском такси. У меня нет пафоса и понтов. Могу злиться, «пихать» и ругаться матом на футбольном поле, потому что не люблю проигрывать, но в жизни я простой и открытый парень. Если человек умеет контролировать траты, то ничего страшного с ним не случится», – сказал Милевский.

    Форвард защищал цвета «Динамо» с 2002 по 2013 год. Российским болельщикам он известен по выступлениям за «Тосно» в минувшем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 13:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +720

      Flydis 23 октября 2017, 15:45

      Проебенил весь талант с Алиевым. Могли бы сейчас выступать далеко не в последних клубах топ-5 чемпионатов.

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 23 октября 2017, 15:16

      150 рублей я каждый день сьедаю, а ещё жить где-то нужно, одеваться, обуваться, и т.д. (5 белорусских рублей, это 150 российских)

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 октября 2017, 14:52

      На 5 рублей в Беларуси жить? Он прикалывается, не? На 2,56 USD в Беларуси и день не протянешь! Называется, абыляпнуть!

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 23 октября 2017, 14:20

      Прямо как депутат балаболит.. словами каждый горазд,а на деле не показать...

      4
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