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    Таски: «Амкар»? «Спартаку» удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски дал оценку игре команды в матче с «Амкаром» (0:0) в 14-м туре РФПЛ. Как отметил футболист, красно-белым было тяжело действовать против пермяков, которые защищались практически всем составом.

    «Спартаку» удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол. «Амкар» поставил «автобус» у ворот. Они не шли вперед, а рассчитывали только на контратаки.

    Хотя если бы мы забили в первом тайме, то дальше было бы намного проще. Нам нужно было побеждать, потому что ЦСКА или «Зенит» точно потеряют завтра очки. А возможно, и обе команды», – сказал Таски.

    «Спартак» на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, «Амкар» – 12-й.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2017 06:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 22 октября 2017, 14:54

      Спартак не умет играть первым номером это всё от туда

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 октября 2017, 12:03

      Индивидуально сильным игрокам группы атаки Спартака следует брать больше игру на себя, лезть в штрафную с обводкой.

      7
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 октября 2017, 11:43

      Следующая игра с Нальчиком будет, похоже, такая же автобусная. А потом вот она Севилья, рви не хочу. Она кстати вчера влетела 0-4 Валенсии без вариантов.

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 октября 2017, 10:11

      Автобус преодолеть не смогли, увы. Судя по комментам, многим нравится футбол, в который играет Пермь. Переубеждать не стану, дело вкуса, желаю сутками смотреть игры типа Амкар- СКА.

      20
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 22 октября 2017, 09:58

      )))это когда кепы рукки пожимают кеп Спартака говорит кепу противника так вы играете сегодня с нами вот так (пожалуйста а то Таски обидеться) )) по другому не играйте))))

      3
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 22 октября 2017, 09:44

      Таски теперь другие команды должны с вами играть подругому?

      3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 09:31

      Играть надо со всеми командами, а не с теми с кем удобней! Соперника не выбирают... А вот класс команды, как раз и определяется, в том числе, способностью играть с любым соперником...

      9
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 09:27

      Правильно, Севилья в футбол играла, а спартак во что?

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 22 октября 2017, 09:26

      хорошо что не продули!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 22 октября 2017, 09:07

      Что за нытьё ? какой автобус ? Если не забили,значит не дали забить. Каждый играет как может

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