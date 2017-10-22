Таски: «Амкар»? «Спартаку» удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол»

Защитник «Спартака» Сердар Таски дал оценку игре команды в матче с «Амкаром» (0:0) в 14-м туре РФПЛ. Как отметил футболист, красно-белым было тяжело действовать против пермяков, которые защищались практически всем составом.

«Спартаку» удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол. «Амкар» поставил «автобус» у ворот. Они не шли вперед, а рассчитывали только на контратаки.

Хотя если бы мы забили в первом тайме, то дальше было бы намного проще. Нам нужно было побеждать, потому что ЦСКА или «Зенит» точно потеряют завтра очки. А возможно, и обе команды», – сказал Таски.

«Спартак» на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, «Амкар» – 12-й.