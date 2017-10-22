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  • Таски: «Амкар»? «Спартаку» удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол»

Таски: «Амкар»? «Спартаку» удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол»

22 октября 2017, 06:29
11

Защитник «Спартака» Сердар Таски дал оценку игре команды в матче с «Амкаром» (0:0) в 14-м туре РФПЛ. Как отметил футболист, красно-белым было тяжело действовать против пермяков, которые защищались практически всем составом.

«Спартаку» удобнее бороться с командами вроде «Севильи», которые играют в футбол. «Амкар» поставил «автобус» у ворот. Они не шли вперед, а рассчитывали только на контратаки.

Хотя если бы мы забили в первом тайме, то дальше было бы намного проще. Нам нужно было побеждать, потому что ЦСКА или «Зенит» точно потеряют завтра очки. А возможно, и обе команды», – сказал Таски.

«Спартак» на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, «Амкар» – 12-й.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Севилья Таски Сердар
Комментарии (11)
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Диктор
1508645069
Все правильно-когда команды играют в целом ,это одно.А когда автобусом стоят в своей штрафной-это совсем другое.
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Джой
1508646869
Вот поэтому и посещаемость такая маленькая у Амкара и у остальных команд РФПЛ которые показывают аналогичный футбол.
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Опорник84
1508652318
Нужно было обязательно побеждать Амкар! Но увы!
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сапёр75
1508652477
Что за нытьё ? какой автобус ? Если не забили,значит не дали забить. Каждый играет как может
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vodomut
1508653614
хорошо что не продули!
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paracetamol
1508653672
Правильно, Севилья в футбол играла, а спартак во что?
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insider_retro
1508653896
Играть надо со всеми командами, а не с теми с кем удобней! Соперника не выбирают... А вот класс команды, как раз и определяется, в том числе, способностью играть с любым соперником...
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Сибирь за Спартак
1508656267
Автобус преодолеть не смогли, увы. Судя по комментам, многим нравится футбол, в который играет Пермь. Переубеждать не стану, дело вкуса, желаю сутками смотреть игры типа Амкар- СКА.
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Приус
1508661780
Следующая игра с Нальчиком будет, похоже, такая же автобусная. А потом вот она Севилья, рви не хочу. Она кстати вчера влетела 0-4 Валенсии без вариантов.
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Одинокий волк Маквейд
1508663016
Индивидуально сильным игрокам группы атаки Спартака следует брать больше игру на себя, лезть в штрафную с обводкой.
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