Каррера: «ЦСКА проиграл «Базелю»? Мне все равно, кто и как играет»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что не испытывает никаких эмоций по поводу проигрыша московского ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Базелю» (0:2).

«Не обращаем внимания на соперников по чемпионату, а смотрим на себя. Я стараюсь максимально уделять внимание «Спартаку», а остальное меня не касается. Наша цель — максимально отдаваться своему делу.

Это не значит, что я желаю кому-то чего-то плохого. Мне все равно, кто и как играет. Я не радовался тому, что ЦСКА проиграл «Базелю» в Лиге чемпионов», – заявил итальянец.

В своей группе ЛЧ «Спартак» идет вторым, ЦСКА – третьим.