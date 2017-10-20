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    Каррера: «ЦСКА проиграл «Базелю»? Мне все равно, кто и как играет»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что не испытывает никаких эмоций по поводу проигрыша московского ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Базелю» (0:2).

    «Не обращаем внимания на соперников по чемпионату, а смотрим на себя. Я стараюсь максимально уделять внимание «Спартаку», а остальное меня не касается. Наша цель — максимально отдаваться своему делу.

    Это не значит, что я желаю кому-то чего-то плохого. Мне все равно, кто и как играет. Я не радовался тому, что ЦСКА проиграл «Базелю» в Лиге чемпионов», – заявил итальянец.

    В своей группе ЛЧ «Спартак» идет вторым, ЦСКА – третьим.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2017 19:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 октября 2017, 22:19

      Лукавит!!! Хороший тренер всегда следит за соперниками и примечает сильные и слабые стороны чтобы потом знать как обыграть!!!

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      Рейтинг: +28

      atillla 20 октября 2017, 20:23


      shlomo, ты говоришь ПОЦ, тому кто первый в тренерском деле в России на данный момент. Ты в каком деле первый, чтобы ПОЦами кого-то называть ???

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      Рейтинг: +28

      atillla > atillla 20 октября 2017, 20:43

      Раз ты не первый в чем то, что за категоризмы тут лучшему тренеру РФПЛ ? Лучший тренер РФПЛ имеет право на собственное мнение наверное, в отличии от того, кто ни в каком деле не первый ...

      1
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      Рейтинг: +28

      atillla > shlomo 20 октября 2017, 20:50

      Я сказал : на данный момент - на русском пишешь , наверное должен понимать, что про аксакалов речь не идет !!!

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      Рейтинг: +28

      atillla > 20 октября 2017, 20:55


      shlomo, в местах не столь отдаленных за такие слова ты бы свой социальный статус поменял бы...

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      Рейтинг: +160

      odin1973 > shlomo 20 октября 2017, 21:34

      Так он и сказал,что не радовался поражению ЦСКА,чем не проявление уважения к сопернику по чемпионату....

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 октября 2017, 19:53

      Красава-все правильно сказал.

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 19:16

      Массимо скромничает. ЛЧ и ЛЕ это мощнейшая школа, там есь чего присмотреть, есть кого присмотреть.

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