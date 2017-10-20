Матч со сборной Кореи РФС помог бесплатно организовать Хиддинк

Генеральный директор РФС Александр Алаев не смог раскрыть тайну стоимости приглашения сборных Бразилии, Аргентины и Испании для участия в товарищеских матчах со сборной России перед стартом чемпионата мира-2018. Для сравнения, Россия сыграла товарищескую встречу со сборной Южной Кореи бесплатно, благодаря помощи и связям Гуса Хиддинка.

Игра со сборной Аргентины состоится в Москве в «Лужниках» и пройдет 11 ноября. Испанцев россияне примут в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» 14 ноября. 23 марта Россия в Москве сыграет со сборной Бразилии.

– Какими были затраты?

– Извините, но это коммерческая тайна.

– Хотя бы в сравнении. Аргентина сильно дороже Кореи?

– Значительно дороже. Хотя бы потому, что с Кореей удалось договориться без денег. Благодарим за это корейскую федерацию и особое спасибо Гусу Хиддинку.

– Хиддинку? Ничего себе.

– Да. Ведь Корею пригласить – это тоже не дешево: перелет, проживание, это в конце концов ведущая азиатская сборная, участник чемпионата мира. Команда тоже хотела получить какую-то финансовую выгоду от поездки в Россию. И посредником сделки выступил фонд Гуса Хиддинка, который большую часть расходов взял на себя.

– А в чем выгода фонда?

– Не вдавался в подробности, но полагаю, что фонд привлек корейских спонсоров.

– Гус сам проявил инициативу?

– Расскажу по порядку. Как вы помните, сначала у сборной России был четкий календарь, ведь нас определили в группу H европейского отборочного турнира с Бельгией, Боснией, Грецией, Эстонией и Кипром. Но потом УЕФА и ФИФА приняли в свои члены Косово и Гибралтар, наше место занял Гибралтар, и мы остались без спаррингов. Вообще! На тот момент мы, понятно, и мечтать не могли, что будем играть с Аргентиной или Бразилией. Надо было в принципе найти соперников, чтобы строить подготовку к домашнему чемпионату мира. Кроме того, добавился финансовый момент – если бы мы были в группе, то по регламенту УЕФА ничего не платили бы: команды сами прилетают, размещаются, а принимающая сторона предоставляет арену и занимается билетной программой. В товарищеских же матчах все по-другому. Но, к счастью, нам удалось добиться от УЕФА компенсации. Параллельно начали подбирать соперников.

– Искали любые более-менее свободные команды?

– Нет. Виталий Леонтьевич Мутко поставил три задачи, которые были согласованы с главным тренером. Первая – сыграть с представителями всех конфедераций. Вторая – обязательно с топ-сборными. И третья – нужно учитывать задачи и форму самой сборной России. Иными словами, в августе 2016-го сразу после назначения Станислава Черчесова было бы странно устраивать игру с Аргентиной. Мы понимали: топовые сборные должны быть ближе к чемпионату мира, когда наша команда уже пройдет определенный этап подготовки.

– Итак, перед вами календарь и поставленные задачи. Ваши дальнейшие действия?

– Посмотрели, кто и в какие окна будет свободен, и начали работу. С кем-то было договориться проще, с кем-то – сложнее, но в итоге календарь сборной мы обеспечили. Иногда нашей работе помогали и старые друзья – как Гус Хиддинк, о котором я сказал чуть раньше. На октябрьское окно была свободна только Азия. Мы держали в уме Корею, Иран, а также Японию и Узбекистан. Это ведущие азиатские команды, на своем континенте – топовые. Так вот, когда мы только вступили в переговоры с корейцами, на нас вышел Хиддинк. Как почетный член корейской федерации, предложил помощь в организации этого матча. Матч, который стал для РФС выигрышным во всех отношениях.