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Оберлен, который забил гол ЦСКА, мог стать игроком армейцев

19 октября 2017, 15:20
15

Нападающий «Базеля» Димитри Оберлен в прошлом году мог перейти в ЦСКА. Об этом сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк.

Напомним, что 20-летний швейцарец забил гол в ворота армейцев в матче Лиги чемпионов. Права на форварда принадлежат «Зальцбургу».

«Мы с товарищем из Швейцарии занимаемся Оберленом вместе. Чуть меньше года назад мы обсуждали его с Яровинским – ЦСКА был заинтересован. Дело в том, что в то время Траоре как раз уходил из ЦСКА и мы рассматривали возможность такой замены. Оберлен был в аренде в «Альтахе», где хорошо себя проявил, и «Зальцбург» забрал его к себе. К слову, в «Базеле» он сейчас тоже в аренде.

Год назад «Зальцбург» продавал Оберлена за 5 миллионов евро. И в принципе мы с ЦСКА договорились, но в итоге не сложилось – по финансовым или каким-то еще причинам, не знаю. «Зальцбург» был готов, ЦСКА – нет. На самом деле вопрос можно было бы решить и летом – мы возвращались к теме. Тогда и «Халл Сити» Яровинского с удовольствием бы его взял – но, увы, «Базель» уже подписал.

Дело даже не в Оберлене – теперь «Базель» будет его продавать минимум за 15 миллионов. Надо обращать внимание на молодых, талантливых ребят! Это бюджет в копилку. «Зальцбург» в этом плане поступает грамотно. А наши клубы берут 33-летний неликвид – в итоге футбол и остается на том же уровне», – сказал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Базель ЦСКА Зальцбург Оберлен Димитри Селюк Дмитрий
Комментарии (15)
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insider_retro
1508416091
Рано его преподносят, не даром по арендам полетел... Да и в матче уже в разряженной обороне ЦСКА из трёх попыток только одну реализовал... А в пустые ворота чухнал так, что в створ не попал... Пусть тренируется, рано... А сумма вообще запредельная...
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diadushka
1508416340
5 млн.??? да у Гинера все волосы поседеют, какие 5 млн.?! В ЦСКА набирают или бесплатно или никак! Футболисты пусть еще спасибо скажут, что хоть зарплату получают.....
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Italian_93
1508416596
Так вот кто трансферами в ЦСКА занимается - СЕЛЮК, это дырявый агент, тупорылая хохлятина, может только своих еба.тых нигеров подпихивать, Оланаре его же клиент
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bset
1508417058
Он забил только потому, что ему вагон моментов создали. Если что, он первый раз поскользнулся, а второй раз в пустые не попал.
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VVM1964
1508417113
НУ И ЧЕМ ОН ХОРОШ ? СТОЛЬКО МОМЕНТОВ ЗАПОРОЛ , ПО ПУСТЫМ ВОРОТАМ НЕ ПОПАДАЕТ .
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Кузьма Кузьмин
1508417948
Сейчас уже в ЦСКА, такое чувство,трансферами никто не занимается,уже абсолютно некому играть,плавно перетекает в состав молодёжка,которая недотягивеает,такими темпами после ухода Березуцких и Игнашевича команда станет середнячком РФПЛ ,и о еврокубках можно будет забыть...
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Alejandro da Silva
1508419363
15 млн.?! Да уж.. Забить - забил, бесспорно. А запорол сколько, причём стопроцентных??!?!
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prezent2017
1508419504
Да он трижды моменты запорол, до того как забил. Грош ему цена.
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Полная Канистра
1508422745
селюк сообщил селюк сказал селюк задолбал он что ли всё там решает
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DIDI 23
1508425993
В России футболом заведуют Селюки?
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