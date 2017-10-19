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    Оберлен, который забил гол ЦСКА, мог стать игроком армейцев

    Нападающий «Базеля» Димитри Оберлен в прошлом году мог перейти в ЦСКА. Об этом сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк.

    Напомним, что 20-летний швейцарец забил гол в ворота армейцев в матче Лиги чемпионов. Права на форварда принадлежат «Зальцбургу».

    «Мы с товарищем из Швейцарии занимаемся Оберленом вместе. Чуть меньше года назад мы обсуждали его с Яровинским – ЦСКА был заинтересован. Дело в том, что в то время Траоре как раз уходил из ЦСКА и мы рассматривали возможность такой замены. Оберлен был в аренде в «Альтахе», где хорошо себя проявил, и «Зальцбург» забрал его к себе. К слову, в «Базеле» он сейчас тоже в аренде.

    Год назад «Зальцбург» продавал Оберлена за 5 миллионов евро. И в принципе мы с ЦСКА договорились, но в итоге не сложилось – по финансовым или каким-то еще причинам, не знаю. «Зальцбург» был готов, ЦСКА – нет. На самом деле вопрос можно было бы решить и летом – мы возвращались к теме. Тогда и «Халл Сити» Яровинского с удовольствием бы его взял – но, увы, «Базель» уже подписал.

    Дело даже не в Оберлене – теперь «Базель» будет его продавать минимум за 15 миллионов. Надо обращать внимание на молодых, талантливых ребят! Это бюджет в копилку. «Зальцбург» в этом плане поступает грамотно. А наши клубы берут 33-летний неликвид – в итоге футбол и остается на том же уровне», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2017 15:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 октября 2017, 18:13

      В России футболом заведуют Селюки?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 октября 2017, 17:36

      если бы такобы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 октября 2017, 17:19

      селюк сообщил селюк сказал селюк задолбал он что ли всё там решает

      3
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      ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > Полная Канистра 20 октября 2017, 00:50

      Мне вот тоже это интересно)) везде что ли Селюк рулит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 октября 2017, 16:45

      так вот почему он не забивал)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 16:25

      Да он трижды моменты запорол, до того как забил. Грош ему цена.

      1
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      Рейтинг: +65

      Кузьма Кузьмин > prezent2017 19 октября 2017, 16:33

      И то, забил только благодаря проходному двору а защите

      1
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      Рейтинг: +28

      Alejandro da Silva 19 октября 2017, 16:22

      15 млн.?! Да уж.. Забить - забил, бесспорно. А запорол сколько, причём стопроцентных??!?!

      1
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      Рейтинг: +65

      Кузьма Кузьмин 19 октября 2017, 15:59

      Сейчас уже в ЦСКА, такое чувство,трансферами никто не занимается,уже абсолютно некому играть,плавно перетекает в состав молодёжка,которая недотягивеает,такими темпами после ухода Березуцких и Игнашевича команда станет середнячком РФПЛ ,и о еврокубках можно будет забыть...

      1
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      Рейтинг: +25028

      bset 19 октября 2017, 15:44

      Он забил только потому, что ему вагон моментов создали. Если что, он первый раз поскользнулся, а второй раз в пустые не попал.

      1
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      Рейтинг: +16

      Плюня 19 октября 2017, 15:40

      красава

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      Рейтинг: +240

      Italian_93 19 октября 2017, 15:36

      Так вот кто трансферами в ЦСКА занимается - СЕЛЮК, это дырявый агент, тупорылая хохлятина, может только своих еба.тых нигеров подпихивать, Оланаре его же клиент

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