Оберлен, который забил гол ЦСКА, мог стать игроком армейцев

Нападающий «Базеля» Димитри Оберлен в прошлом году мог перейти в ЦСКА. Об этом сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк.

Напомним, что 20-летний швейцарец забил гол в ворота армейцев в матче Лиги чемпионов. Права на форварда принадлежат «Зальцбургу».

«Мы с товарищем из Швейцарии занимаемся Оберленом вместе. Чуть меньше года назад мы обсуждали его с Яровинским – ЦСКА был заинтересован. Дело в том, что в то время Траоре как раз уходил из ЦСКА и мы рассматривали возможность такой замены. Оберлен был в аренде в «Альтахе», где хорошо себя проявил, и «Зальцбург» забрал его к себе. К слову, в «Базеле» он сейчас тоже в аренде.

Год назад «Зальцбург» продавал Оберлена за 5 миллионов евро. И в принципе мы с ЦСКА договорились, но в итоге не сложилось – по финансовым или каким-то еще причинам, не знаю. «Зальцбург» был готов, ЦСКА – нет. На самом деле вопрос можно было бы решить и летом – мы возвращались к теме. Тогда и «Халл Сити» Яровинского с удовольствием бы его взял – но, увы, «Базель» уже подписал.

Дело даже не в Оберлене – теперь «Базель» будет его продавать минимум за 15 миллионов. Надо обращать внимание на молодых, талантливых ребят! Это бюджет в копилку. «Зальцбург» в этом плане поступает грамотно. А наши клубы берут 33-летний неликвид – в итоге футбол и остается на том же уровне», – сказал Селюк.