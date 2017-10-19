Главный тренер «Базеля»: «Горды победой над ЦСКА, но понимаем, что выполнили лишь часть задачи»

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики прокомментировал победу швейцарского клуба над ЦСКА (2:0) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После данного результата «Базель» расположился на втором месте в турнирной таблице группы А.

«Горды этой победой, но понимаем, что выполнили лишь часть задачи. Вся борьба впереди. Подготовились к матчу хорошо, изучили игру ЦСКА, и наш план по разрушению атак армейцев сработал. Затем соперник перестроился, старался сравнять счет. И мы, разумеется, должны были пользоваться свободными зонами в его обороне. Но получилось только в самой концовке», – сказал Вики.

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?