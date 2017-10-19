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    Главный тренер «Базеля»: «Горды победой над ЦСКА, но понимаем, что выполнили лишь часть задачи»

    Главный тренер «Базеля» Рафаэль Вики прокомментировал победу швейцарского клуба над ЦСКА (2:0) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    После данного результата «Базель» расположился на втором месте в турнирной таблице группы А.

    «Горды этой победой, но понимаем, что выполнили лишь часть задачи. Вся борьба впереди. Подготовились к матчу хорошо, изучили игру ЦСКА, и наш план по разрушению атак армейцев сработал. Затем соперник перестроился, старался сравнять счет. И мы, разумеется, должны были пользоваться свободными зонами в его обороне. Но получилось только в самой концовке», – сказал Вики.

    ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2017 00:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +195

      Colonist 19 октября 2017, 14:22

      Даже жалко было вчера ЦСКА! Какой то Базель их как детей....

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 19 октября 2017, 01:06

      Чему же тут гордиться клоун, обыграли б МЮ, вот тогда бы и гордились, ну обыграли армейцев и что

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      Рейтинг: +240

      Italian_93 19 октября 2017, 01:00

      Да ладно опять дома колхоз обыграете, дальше постараетесь дать бой МЮ и потом уж можно и ничейку с Бенфикой и вот оно 2е место в группе

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