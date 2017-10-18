Хайнкес в матче с «Селтиком» станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского «Селтика» рулевой немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес побьет возрастной рекорд турнира среди главных тренеров. Специалист начнет встречу в возрасте 72 лет и 162 дней.

Соответственно, на второе место по этому показателю переместится французский тренер Раймон Гуталс, который выводил на матч ЛЧ «Марсель» в возрасте 71 года и 231 дня.

На третьем месте находится бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.