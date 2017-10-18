Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хайнкес в матче с «Селтиком» станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского «Селтика» рулевой немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес побьет возрастной рекорд турнира среди главных тренеров. Специалист начнет встречу в возрасте 72 лет и 162 дней.

    Соответственно, на второе место по этому показателю переместится французский тренер Раймон Гуталс, который выводил на матч ЛЧ «Марсель» в возрасте 71 года и 231 дня.

    На третьем месте находится бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2017 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 23:15

      А у нас есть Юрий Шпалыч, которого все уважают.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11