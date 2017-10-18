Защитник «Рубина» Сигурдссон считает, что скоро сборная России проявит себя на международной арене

Защитник «Рубина» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон выразил надежду, что национальная команда сможет успешно сыграть на предстоящем чемпионате мира-2018. Футболист также затронул тему перспектив сборной России.

«Чемпионат мира — более статусный турнир, чем чемпионат Европы. Очень хорошо помню, как нас встретили в прошлом году. Стояла отличная погода. Мы проехали на автобусе в спальном районе Рейкьявика. На улицах было столько людей, сколько я не видел никогда в жизни. Просто невероятно! Надеюсь, нам удастся повторить успех Евро на чемпионате мира.

Почему Россия не может приблизиться к успехам Исландии? Даже не знаю. Сейчас мы на коне, а через два-три года, возможно, пойдем на спад. Мне кажется, время России настанет уже скоро. У вас хорошая команда, но чего-то не хватает. Мы же движемся в нужном направлении вот уже шесть лет, и это невероятно. Я не говорю, что мы не заслужили этого успеха. Мы абсолютно заслужили его. Но в жизни после взлетов бывают и падения», — сказал Сигурдссон.