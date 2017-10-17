Василий Березуцкий и Фернандес тренировались отдельно от общей группы накануне матча с «Базелем»

Двое игроков ЦСКА – защитники Василий Березуцкий и Марио Фернандес – тренировались отдельно от общей группы накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем».

Как заявил врача армейцев Шагабутдина Керимова, Фернандес присоединится к остальным футболистам красно-синих немного позже.

Защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин, пропустившие поединок 13-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0), занимались наравне со всеми.

Встреча ЦСКА – «Базель» состоится в Москве в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.