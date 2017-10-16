Гаджиев: «В матче «Амкара» и «Тосно» борьбы было больше, чем игры»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итог ничьей с «Тосно» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Эмоций хватает на три игры. Была пауза, и ребята бегают интенсивно. Но только в отдельных случаях динамика и эмоции совпадали с качеством игры. А так, ноги порой бежали быстрее головы.

Если бы вместо штанг были голы, мой комментарий был бы тем же. Потому что борьбы и брака было больше, чем игры. Дело тут в первую очередь даже не в мастерстве. Главное — это то, что не смогли справиться с эмоциями, и плюс длительный перерыв. Не удалось сыграть товарищескую игру», — сказал 71-летний тренер в эфире канала «Наш футбол».

По итогам встречи пермский клуб сохранил 12-е место в турнирной таблице.