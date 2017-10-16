Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гаджиев: «В матче «Амкара» и «Тосно» борьбы было больше, чем игры»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итог ничьей с «Тосно» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

    «Эмоций хватает на три игры. Была пауза, и ребята бегают интенсивно. Но только в отдельных случаях динамика и эмоции совпадали с качеством игры. А так, ноги порой бежали быстрее головы.

    Если бы вместо штанг были голы, мой комментарий был бы тем же. Потому что борьбы и брака было больше, чем игры. Дело тут в первую очередь даже не в мастерстве. Главное — это то, что не смогли справиться с эмоциями, и плюс длительный перерыв. Не удалось сыграть товарищескую игру», — сказал 71-летний тренер в эфире канала «Наш футбол».

    По итогам встречи пермский клуб сохранил 12-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 20:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 17 октября 2017, 05:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А как ты хотел? Играли два дна

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > Евгений П 17 октября 2017, 12:03

      дно твоё имя

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер > Евгений П 17 октября 2017, 12:10

      ты что за пиздюк ???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11