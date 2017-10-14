Смолов: «С возрастом Самедов стал больше бегать. Он как Бенджамин Баттон»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Александре Самедове.

«Самедов умный и мастеровитый игрок. Он может действовать на нескольких позициях. С возрастом он стал еще больше бегать. Мне кажется, что он как Бенджамин Баттон (герой книги Фрэнсиса Скотта Фицеджеральда, который с возрастом становился младше – прим. «Бомбардира»).

Самедов больше следит за собой, за питанием, подобрав свой собственный рацион. В таком возрасте приходится от чего-то отказываться, дополнительно заниматься, находить то, что сделает тебя лучше и позволит дольше сохранять физическую форму», – сказал форвард сборной России.

Ранее 33-летний Самедов рассказал о причинах ухода из «Спартака» в 2005 году.