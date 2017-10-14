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    Смолов: «С возрастом Самедов стал больше бегать. Он как Бенджамин Баттон»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Александре Самедове.

    «Самедов умный и мастеровитый игрок. Он может действовать на нескольких позициях. С возрастом он стал еще больше бегать. Мне кажется, что он как Бенджамин Баттон (герой книги Фрэнсиса Скотта Фицеджеральда, который с возрастом становился младше – прим. «Бомбардира»).

    Самедов больше следит за собой, за питанием, подобрав свой собственный рацион. В таком возрасте приходится от чего-то отказываться, дополнительно заниматься, находить то, что сделает тебя лучше и позволит дольше сохранять физическую форму», – сказал форвард сборной России.

    Ранее 33-летний Самедов рассказал о причинах ухода из «Спартака» в 2005 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2017 01:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 октября 2017, 09:49

      Обман зрения на фоне тихоходов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 октября 2017, 06:52

      Раньше он был более убедитлен в атаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 октября 2017, 06:43

      Саня несмотря на свой возраст один из главных игроков команды,хотелось бы чтобы и остальные равнялись на него.

      1
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 14 октября 2017, 03:26

      Самедову точности не всегда хватает,вот тогда был бы лидером команды , Саша умеет забивать решающие голы,надеюсь что с Севилией он забьет,фарта желаю,пора уже играть футбол,а не отбывать на матче время по фиг как! Верим в Вас!

      1
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 01:20

      Наверное, это только кажется на фоне медленных действий команды вцелом.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 03:20

      Особенно в сборной это заметно.

      1
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY > vitvik 14 октября 2017, 13:06

      согласен , в сборной ещё хуже.

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