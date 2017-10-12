Булыкин: «У Голландии затянулась смена поколений»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин разочарован последними результатами сборной Голландии, которая пропускает уже второй крупный турнир.

«Будет непривычно смотреть чемпионат мира без участия сборной Голландии. Эта команда за долгие годы приучила нас к тому, что в ее составе выступает множество перспективных футболистов, которые потом становятся настоящими звездами, а некоторые и вовсе легендами.

Но сейчас у них идет смена поколений, которая, очевидно, затянулась — ведь до этого у оранжевых случился еще и провал в квалификации к Евро-2016. Тем не менее очень обидно, что мы не увидим эту сборную в России. Их болельщики всегда создают невероятную атмосферу на любом турнире», – считает Булыкин.

Сразу после завершения квалификации чемпионата мира-2018, о своем уходе из сборной заявил многолетний капитан команды Арьен Роббен.