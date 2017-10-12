Буряк призвал попрощаться с некоторыми футболистами сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк призвал сделать кадровые выводы по итогам невыхода команды на чемпионат мира-2018.

«Некоторых футболистов, наверное, надо поблагодарить и попрощаться с ними. Что касается тренерского штаба, то Андрей Шевченко – молодой тренер, он только начал. Проблемы сборной появились не при нем и никуда не делись, это все отмечает и Шевченко тоже.

Часто говорят, что у нас молодая команда, но молодых футболистов не так уж и много в составе, и не они определяют лицо сборной Украины», – рассказал Буряк в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что Украина заняла третью строчку в своей отборочной группе, уступив Исландии и Хорватии.