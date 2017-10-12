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    Буряк призвал попрощаться с некоторыми футболистами сборной Украины

    Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Леонид Буряк призвал сделать кадровые выводы по итогам невыхода команды на чемпионат мира-2018.

    «Некоторых футболистов, наверное, надо поблагодарить и попрощаться с ними. Что касается тренерского штаба, то Андрей Шевченко – молодой тренер, он только начал. Проблемы сборной появились не при нем и никуда не делись, это все отмечает и Шевченко тоже.

    Часто говорят, что у нас молодая команда, но молодых футболистов не так уж и много в составе, и не они определяют лицо сборной Украины», – рассказал Буряк в эфире телеканала «Футбол 1».

    Напомним, что Украина заняла третью строчку в своей отборочной группе, уступив Исландии и Хорватии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2017 07:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 14 октября 2017, 13:44

      И правильно уступили - меньше вони будет перед ЧМ!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > GoLenaStop 14 октября 2017, 14:25

      правильно сказала,а то будут как англичане..

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