Белоус: «А ведь Иран – очень средний соперник, очень средний»

Бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с командой Ирана. Он отметил, что соперник является средним по силе, поэтому россияне должны были легко его обыгрывать.

Товарищеский матч Россия – Иран прошел в Казани и закончился со счетом 1:1.

– Как оцените игру сборной России в атаке после матча против команды Ирана?

– Наша атака меня разочаровала: было очень мало активности, мало полезных индивидуальных действий, мало обыгрышей. В некоторых моментах показывали несогласованность те же Алексей Миранчук и Федор Смолов. В первом тайме наша сборная играла очень медленно, а ведь Иран – очень средний соперник, очень средний. Он абсолютно точно должен был быть нам по зубам, а мы толком ничего не могли против него сделать. Только после перерыва, когда на замены вышли Кузяев, Полоз и Самедов, наша игра чуть-чуть убыстрилась и стала веселее, разыграли в касание комбинацию, завершившуюся взятием чужих ворот.

– Что скажете про оборону?

– Может, и правильно, что Черчесов опять выпустил Васина, он пытается наигрывать разные варианты. Но вы же понимаете, что если центрального защитника меняют в перерыве, то это говорит о полном недовольстве им со стороны главного тренера. Что касается пропущенного гола, то это просто катастрофа. Иранец троих продавил, накрутил, на скорости прошел, как нож сквозь масло, – куда же смотрели защитники?! Конечно, такое никуда не годится. Тем более против команды, которая далеко не лидер мирового футбола.

– Лунев достойно заменил в воротах Акинфеева?

– Это не особо показательный для него матч. Понятно, что когда забивал Иран, никакой вины Андрея нет, а в остальном особо неразрешимых задач перед ним поставлено не было. Как и другие игроки сборной, Лунев прогрессирует в своем клубе, однако Акинфеев, безусловно, остается в национальной команде номером один.

– Доказывают ли Рауш и Фернандес, что их не зря натурализовали?

– Натурализованные для сборной игроки должны быть на две головы выше наших футболистов. Как играл Фернандес, мне очень понравилось, а вот насколько силен Рауш, сказать сложно. Вроде и передачи отдает, но все назад, обострения от него никакого нет.