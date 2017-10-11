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  • Белоус: «А ведь Иран – очень средний соперник, очень средний»

Белоус: «А ведь Иран – очень средний соперник, очень средний»

11 октября 2017, 06:32
6

Бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с командой Ирана. Он отметил, что соперник является средним по силе, поэтому россияне должны были легко его обыгрывать.

Товарищеский матч Россия – Иран прошел в Казани и закончился со счетом 1:1.

– Как оцените игру сборной России в атаке после матча против команды Ирана?

– Наша атака меня разочаровала: было очень мало активности, мало полезных индивидуальных действий, мало обыгрышей. В некоторых моментах показывали несогласованность те же Алексей Миранчук и Федор Смолов. В первом тайме наша сборная играла очень медленно, а ведь Иран – очень средний соперник, очень средний. Он абсолютно точно должен был быть нам по зубам, а мы толком ничего не могли против него сделать. Только после перерыва, когда на замены вышли Кузяев, Полоз и Самедов, наша игра чуть-чуть убыстрилась и стала веселее, разыграли в касание комбинацию, завершившуюся взятием чужих ворот.

– Что скажете про оборону?

– Может, и правильно, что Черчесов опять выпустил Васина, он пытается наигрывать разные варианты. Но вы же понимаете, что если центрального защитника меняют в перерыве, то это говорит о полном недовольстве им со стороны главного тренера. Что касается пропущенного гола, то это просто катастрофа. Иранец троих продавил, накрутил, на скорости прошел, как нож сквозь масло, – куда же смотрели защитники?! Конечно, такое никуда не годится. Тем более против команды, которая далеко не лидер мирового футбола.

– Лунев достойно заменил в воротах Акинфеева?

– Это не особо показательный для него матч. Понятно, что когда забивал Иран, никакой вины Андрея нет, а в остальном особо неразрешимых задач перед ним поставлено не было. Как и другие игроки сборной, Лунев прогрессирует в своем клубе, однако Акинфеев, безусловно, остается в национальной команде номером один.

– Доказывают ли Рауш и Фернандес, что их не зря натурализовали?

– Натурализованные для сборной игроки должны быть на две головы выше наших футболистов. Как играл Фернандес, мне очень понравилось, а вот насколько силен Рауш, сказать сложно. Вроде и передачи отдает, но все назад, обострения от него никакого нет.

Источник: «Спорт уик-энд»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Иран Рауш Константин Лунев Андрей Фернандес Марио
Комментарии (6)
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Ще Гевара
1507692981
Можно подумать наша сборная - топ.
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Фан666
1507696317
Так Иран еще и не оптимальным составом играл
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Чермындыр
1507698762
Возвращаясь к избитому - у многих российских болельщиков черезчур завышенные ожидания от нашей сборной. Во многом благодаря вот таким вот "экспертам", которые со всех трибун вещают, что наша сборная топ. Только непонятно, почему она топ. Если только по топ-зарплатам
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subbotaspartak
1507701719
... Иран – очень средний соперник, очень средний... Очень очень средний. Очень очень очень средний... Очень очень очень очень...тренер озабочен.
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Alex ostrov
1507701773
Так и наша сборная очень средняя команда, очень средняя! К сожалению на данный момент Иран это наш уровень
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yorgenbarenz
1507747233
Наша команда,конечно же,посильнее Ирана,но нам бы тренера....
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