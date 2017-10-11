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    Белоус: «А ведь Иран – очень средний соперник, очень средний»

    Бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с командой Ирана. Он отметил, что соперник является средним по силе, поэтому россияне должны были легко его обыгрывать.

    Товарищеский матч Россия – Иран прошел в Казани и закончился со счетом 1:1.

    – Как оцените игру сборной России в атаке после матча против команды Ирана?

    – Наша атака меня разочаровала: было очень мало активности, мало полезных индивидуальных действий, мало обыгрышей. В некоторых моментах показывали несогласованность те же Алексей Миранчук и Федор Смолов. В первом тайме наша сборная играла очень медленно, а ведь Иран – очень средний соперник, очень средний. Он абсолютно точно должен был быть нам по зубам, а мы толком ничего не могли против него сделать. Только после перерыва, когда на замены вышли Кузяев, Полоз и Самедов, наша игра чуть-чуть убыстрилась и стала веселее, разыграли в касание комбинацию, завершившуюся взятием чужих ворот.

    – Что скажете про оборону?

    – Может, и правильно, что Черчесов опять выпустил Васина, он пытается наигрывать разные варианты. Но вы же понимаете, что если центрального защитника меняют в перерыве, то это говорит о полном недовольстве им со стороны главного тренера. Что касается пропущенного гола, то это просто катастрофа. Иранец троих продавил, накрутил, на скорости прошел, как нож сквозь масло, – куда же смотрели защитники?! Конечно, такое никуда не годится. Тем более против команды, которая далеко не лидер мирового футбола.

    – Лунев достойно заменил в воротах Акинфеева?

    – Это не особо показательный для него матч. Понятно, что когда забивал Иран, никакой вины Андрея нет, а в остальном особо неразрешимых задач перед ним поставлено не было. Как и другие игроки сборной, Лунев прогрессирует в своем клубе, однако Акинфеев, безусловно, остается в национальной команде номером один.

    – Доказывают ли Рауш и Фернандес, что их не зря натурализовали?

    – Натурализованные для сборной игроки должны быть на две головы выше наших футболистов. Как играл Фернандес, мне очень понравилось, а вот насколько силен Рауш, сказать сложно. Вроде и передачи отдает, но все назад, обострения от него никакого нет.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    11.10.2017 06:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 11 октября 2017, 21:40

      Наша команда,конечно же,посильнее Ирана,но нам бы тренера....

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 11 октября 2017, 09:02

      Так и наша сборная очень средняя команда, очень средняя! К сожалению на данный момент Иран это наш уровень

      2
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 11 октября 2017, 09:01

      ... Иран – очень средний соперник, очень средний...
      Очень очень средний. Очень очень очень средний...
      Очень очень очень очень...тренер озабочен.

      0
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 11 октября 2017, 08:12

      Возвращаясь к избитому - у многих российских болельщиков черезчур завышенные ожидания от нашей сборной. Во многом благодаря вот таким вот "экспертам", которые со всех трибун вещают, что наша сборная топ. Только непонятно, почему она топ. Если только по топ-зарплатам

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2017, 07:31

      Так Иран еще и не оптимальным составом играл

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 11 октября 2017, 06:36

      Можно подумать наша сборная - топ.

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