Лунев – о дебюте в сборной: «Гол испортил настроение, но все же это товарищеская игра»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от первого матча в основе сборной России. Подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью 1:1 с командой Ирана в товарищеской встрече.

«Мы не проиграли, уступая в счете. Это уже неплохо. Проявили характер, но не выиграли. Конечно, жалко. Тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично, а после пропущенного мяча показали качество игры, которое должны демонстрировать с самого начала.

Это был мой первый матч в основе сборной, и Акинфеев с Габуловым меня поддерживали.

Как оценю дебют? Не знаю, это нужно спрашивать у тренера. Гол испортил настроение, хотелось сыграть на ноль, но не получилось. Но это все же товарищеская игра и не та атмосфера, которая будет на будущий год на чемпионате мира», — цитирует Лунева «Татар-информ».

В текущем клубном сезоне 25-летний Лунев провел 17 матчей за сине-бело-голубых.