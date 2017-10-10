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    Лунев – о дебюте в сборной: «Гол испортил настроение, но все же это товарищеская игра»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от первого матча в основе сборной России. Подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью 1:1 с командой Ирана в товарищеской встрече.

    «Мы не проиграли, уступая в счете. Это уже неплохо. Проявили характер, но не выиграли. Конечно, жалко. Тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично, а после пропущенного мяча показали качество игры, которое должны демонстрировать с самого начала.

    Это был мой первый матч в основе сборной, и Акинфеев с Габуловым меня поддерживали.

    Как оценю дебют? Не знаю, это нужно спрашивать у тренера. Гол испортил настроение, хотелось сыграть на ноль, но не получилось. Но это все же товарищеская игра и не та атмосфера, которая будет на будущий год на чемпионате мира», — цитирует Лунева «Татар-информ».

    В текущем клубном сезоне 25-летний Лунев провел 17 матчей за сине-бело-голубых.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 23:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 октября 2017, 18:43

      Лунев надежней Акинфеева, как этого не видят недотренеры сборной и корупционеры от спорта в лице Мудка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 11 октября 2017, 12:53

      Немного предвзято относился к Акинфееву и стыдно, что смеялся над его антирекордом в Лиге Чемпионов, но если всю команду, которые являются статистами, обыгрывают 2 человека, причем забивающий бьет по пустым воротам, то дело получается не в наших вратарях, а в уровне нашей обороны,
      если переформулировать то получается, что не Акинфеев пропускает на протяжении n-матчей подряд, а оборона не выполняет своих обязанностей на протяжении нескольких лет.
      Это можно сказать и про вчерашний матч.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 11 октября 2017, 11:23

      Лунев сыграл на хорошо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 11 октября 2017, 09:48

      сколько еще банок будет в твоей карьере не расстраивайся Лунтик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 11 октября 2017, 09:11

      вины в пропущенной банке нет никакой , молодец всё тип топ , с дебютом !

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 октября 2017, 02:58

      Всё нормально Андрей, для дебюта не плохо...

      3
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      Рейтинг: +28

      Alejandro da Silva 11 октября 2017, 00:51

      Дебют удался. Смотрелся хорошо, уверенно. Хотя это соперник и не топовая сборная, было б интересней оценить вратарские качества против более сильного коллектива, нежели Иран. Жаль лишь, что защита и здесь его подвела...

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 11 октября 2017, 00:27

      ...молодец–хорошо смотрелся...

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 00:22

      Андрей, больше с защитой из Хофнясина и Недотепова, в спирдяке недокормленного, в раму не становись! Все одно подставят.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 октября 2017, 00:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      то ли еще будет нулев это карма за пиар газовый

      -6
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