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  • Лунев – о дебюте в сборной: «Гол испортил настроение, но все же это товарищеская игра»

Лунев – о дебюте в сборной: «Гол испортил настроение, но все же это товарищеская игра»

10 октября 2017, 23:07
11

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от первого матча в основе сборной России. Подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью 1:1 с командой Ирана в товарищеской встрече.

«Мы не проиграли, уступая в счете. Это уже неплохо. Проявили характер, но не выиграли. Конечно, жалко. Тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично, а после пропущенного мяча показали качество игры, которое должны демонстрировать с самого начала.

Это был мой первый матч в основе сборной, и Акинфеев с Габуловым меня поддерживали.

Как оценю дебют? Не знаю, это нужно спрашивать у тренера. Гол испортил настроение, хотелось сыграть на ноль, но не получилось. Но это все же товарищеская игра и не та атмосфера, которая будет на будущий год на чемпионате мира», — цитирует Лунева «Татар-информ».

В текущем клубном сезоне 25-летний Лунев провел 17 матчей за сине-бело-голубых.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Иран Зенит Лунев Андрей
Комментарии (11)
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Freyk
1507666350
Лунев молодец, гол абсолютно не на нем, да и других претензий к нему нет. Надеюсь, он останется в воротах сборной и в следующих матчах.
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карасевщина
1507669466
то ли еще будет нулев это карма за пиар газовый
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prezent2017
1507670564
Андрей, больше с защитой из Хофнясина и Недотепова, в спирдяке недокормленного, в раму не становись! Все одно подставят.
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1bear
1507670827
...молодец–хорошо смотрелся...
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Alejandro da Silva
1507672286
Дебют удался. Смотрелся хорошо, уверенно. Хотя это соперник и не топовая сборная, было б интересней оценить вратарские качества против более сильного коллектива, нежели Иран. Жаль лишь, что защита и здесь его подвела...
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арейская
1507679917
Всё нормально Андрей, для дебюта не плохо...
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smersh45
1507702300
вины в пропущенной банке нет никакой , молодец всё тип топ , с дебютом !
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isa361
1507710181
Лунев сыграл на хорошо.
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ARTHUR19
1507715595
Немного предвзято относился к Акинфееву и стыдно, что смеялся над его антирекордом в Лиге Чемпионов, но если всю команду, которые являются статистами, обыгрывают 2 человека, причем забивающий бьет по пустым воротам, то дело получается не в наших вратарях, а в уровне нашей обороны, если переформулировать то получается, что не Акинфеев пропускает на протяжении n-матчей подряд, а оборона не выполняет своих обязанностей на протяжении нескольких лет. Это можно сказать и про вчерашний матч.
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polt
1507736615
Лунев надежней Акинфеева, как этого не видят недотренеры сборной и корупционеры от спорта в лице Мудка.
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