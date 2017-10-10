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Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Ираном

10 октября 2017, 20:51
64

Матч сборных России и Ирана завершился со счетом 1:1.

Голы на счету Сердара Азмуна и Дмитрия Полоза.

10-го ноября команда Станислава Черчесова проведет товарищескую встречу с Аргентиной.

Товарищеский матч

Россия – Иран – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 57; 1:1 – Полоз, 74.

Россия: Лунев, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Фернандес (Самедов, 66), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук (Полоз, 56), Смолов (Заболотный, 83), Кокорин.

Иран: Бейранванд, Гафури (Мазахери, 83), Пуралиганджи, Хоссейни, Эззатоллахи (Чешми, 80), Хаджсафи, Джаханбахш (Годдос, 64), Эбраими, Амири, Тареми (Имани, 75), Азмун (Резаи, 64).

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Иран
Комментарии (64)
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3a zenit
1507658370
ебучие импотенты,всю игру как обосранные ходили в центре поля!Миранчук,Ерохин,Васин,Фернандес,Смолов,Тарасов это не игроки основы и они нахер не нужны в стартовом составе.Дзюбу надо вернуть в сборную,чтоб когда дрочат в центер поля весь тайм могли закинуть на высокого нападающего который может мяч принять хоть как-то.Заебало это смотреть дерьмо с катанием мяча и пасами вратарю блять!
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insider_retro
1507658538
В атаке беззубо и не опасно, забег до штрафной и стоят в ступоре или назад... Опять пропустили... Временами получалось во втором тайме...
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Вомбат
1507658579
Игра понравилась. Не убогим содержанием, конечно, а идеальным соответствием счета и игры. В футболе нынешняя Россия равна Ирану. Поэтому ничья. И обе команды могут забивать. Поэтому не нулевая. Но атака у этих команд так себе. Поэтому 1:1. Но по потенциалу наши игроки выше. Это было заметно в концовке. Просто убогий тренер, убогие установки на игру, дурацкие решения по стартовому составу. Хорошо хоть замены усатый вовремя сделал.
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4agaaa
1507658609
Ерохин худшее тело на поле! Понравилась концовка, почему весь матч так не играть??? Азмун красава!
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DeutschlandUberAlles
1507658928
Волевая ничья. Автогол сегодня конкретно облажался. Всю команду подвёл сволочуга!:D
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MaxRnD
1507659039
Атакующий Ростовский дуэт по разные стороны баррикад. Бердыевский призыв..
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Garrincha58
1507659347
даже самому тупому физруку понятно что нельзя нашей сборной играть в три центральных какой смысл держать в составе пятерых игроков обороны из за этого страдает средняя линия и нет комбинационной игры из стартового состава не было ни одного игрока кто бы мог отдать голевую передачу как это делали в свое время Широков или Зырянов и даже Аршавин хотя он сам играл ближе к воротам противника,а сейчас нет таких поэтому держать на поле двух напов типа Смолова и Кокорина тупо потому что нет диспетчера в сборной и надеясь что они вдвоем могут что то соорудить полный бред их надо обслуживать но некому неужели этот Физрук не видит так играть нельзя!!! Черчесов вы батюшка Физрук с большой буквы идите тренируйте в Польше там у вас получилось отлично
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Leo_12
1507659601
такие они ватники, простите конечно
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Томь вперёд
1507659637
Господа, ну может хватит уже «хвалить» нашу сборную... да, не выиграли, но: - Иран первый в Азии оформил путёвку на ЧМ; - Не проиграл ни одного матча в отборе; - Пропустил всего 2 мяча за 10 игр. На мой взгляд уже более чем достойно чтобы их уважать!
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cska-62
1507660019
В первом тайме у команд были полумоменты, но голевой момент был только один на 29 минуте, когда Ерохин промахнулся по пустым уже воротам! Надо сказать, что начали игру команды очень медленно, и было как-то странно осознавать, что сборная Ирана без каких-либо проблем отобралась на Чемпионат мира 2018 года, круто обойдя Южную Корею в азиатской группе. К середине тайма скорости появились. И стало очевидно, что сборная Ирана – отнюдь не медлительные мальчики для битья. Замена в самом начале второго тайма Васина на Джикия была оправданной. Васин в одном моменте первого тайма по-детски упустил Азмуна и дал ему пробить головой, правда, не слишком опасно. Во втором тайме Азмун своего шанса не упустил, хотя сначала на 50 минуте с выгодной позиции и пробил по воробьям. Но на 57 минуте, воспользовавшись тем, что Марио Фернандес подключался к атаке и оказался отрезанным, шикарный проход по левому флангу (по нашему правому!) сделал Тареми, обыграв или оставив не удел поочерёдно Кутепова, Джикия и Кудряшова, после чего на блюдечке выложил пас Азмуну, который и открыл счёт в матче. Увы, но замены Игнашевичу и братьем Березуцким в центре обороны у нашей сборной нет! Как, впрочем, и у ЦСКА. Сборная России не опустила руки, а выходы на замену Полоза, Самедова и Кузяева только обострили игру. Моменты у наших были. Тут и опасный удар со штрафного Смолова, с которым справился с трудом иранский вратарь, и обводящий удар Самедова в перекладину, когда просто чудо спасло сборную Ирана. Но на 74 минуте комбинация Кузяев-Самедов-Полоз завершилась забитым мячом по всем правилам футбольного искусства. Уже в дополнительное время победу мог вырвать для нашей сборной удар головой Кутепова с неудобной позиции, но в упор. Не вышло. Хорошо сыграл вратарь. О матче в целом: откровенно порадовал Константин Рауш, которому, несмотря на солидный вид, только 27 лет. Самый футбольный возраст! И игрок, как оказалось, он очень качественный и работоспособный. Ещё я обратил внимание на то, что если бы Кокорин или Смолов обладали техникой приёма мяча Марио Фернандеса (защитника!), то цены бы им не было. Ко всем имеющимся у них достоинствам. Резюме по сборной: фланговые латерали для игры с тремя центральными защитниками у нас имеются, справа – Марио Фернандес или Самедов, слева – Рауш, Жирков или Смольников. При этом Самедов и Жирков могут спокойно сыграть и на позиции выше – в атаке. С форвардами проблем тоже нет. Тут и Кокорин, и Смолов, и Полоз, и Заболотный. Не останется, возможно, без места в основе и Ерохин, способный выполнять различные функции в середине поля и в атаке по заданию тренера. Равно как и Головин. Есть надежда, что прервётся череда травм у Дзагоева. Опорником вижу только Далера Кузяева. Он просто на голову выше по классу Тарасова, и сильнее Оздоева. Центр обороны у нас пока – самое слабое место. Кого выберет Черчесов, представления не имею! И выбор невелик: Васин, Кутепов, Джикия и Кудряшов. Лучше, наверное, всё-таки вместо Граната и Нойштедтера в заявку на Чемпионат мира внести двух из трёх ветеранов ЦСКА: Игнашевича или одного или сразу двух братьев Березуцких. Ну, а кого выпускать на поле в основе, решать перед матчами. С позицией вратаря тоже нет проблем. Все трое – Акинфеев, Лунёв и Габулов - достойны выступать за сборную. ПРОБЛЕМА – В ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ!
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