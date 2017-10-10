Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Ираном

Матч сборных России и Ирана завершился со счетом 1:1.
Голы на счету Сердара Азмуна и Дмитрия Полоза.
10-го ноября команда Станислава Черчесова проведет товарищескую встречу с Аргентиной.
Товарищеский матч
Россия – Иран – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Азмун, 57; 1:1 – Полоз, 74.
Россия: Лунев, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Фернандес (Самедов, 66), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук (Полоз, 56), Смолов (Заболотный, 83), Кокорин.
Иран: Бейранванд, Гафури (Мазахери, 83), Пуралиганджи, Хоссейни, Эззатоллахи (Чешми, 80), Хаджсафи, Джаханбахш (Годдос, 64), Эбраими, Амири, Тареми (Имани, 75), Азмун (Резаи, 64).
Источник: Бомбардир.ру