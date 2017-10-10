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    Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Ираном

    Матч сборных России и Ирана завершился со счетом 1:1.

    Голы на счету Сердара Азмуна и Дмитрия Полоза.

    10-го ноября команда Станислава Черчесова проведет товарищескую встречу с Аргентиной.

    Товарищеский матч

    Россия – Иран – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Азмун, 57; 1:1 – Полоз, 74.

    Россия: Лунев, Кутепов, Васин (Джикия, 46), Кудряшов, Фернандес (Самедов, 66), Тарасов (Кузяев, 64), Ерохин, Рауш, Ал. Миранчук (Полоз, 56), Смолов (Заболотный, 83), Кокорин.

    Иран: Бейранванд, Гафури (Мазахери, 83), Пуралиганджи, Хоссейни, Эззатоллахи (Чешми, 80), Хаджсафи, Джаханбахш (Годдос, 64), Эбраими, Амири, Тареми (Имани, 75), Азмун (Резаи, 64).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 20:51
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2017, 00:21

      Ну что оптимизм после Кореи снова сменился печалью от Ирана. Вот так вот и играем. Хотя с такой игрой можно выйти и из группы на ЧМ если жребий подкинет какое-нибудь Конго Австралию и Косту

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 октября 2017, 23:37

      Все ясно , все понятно !

      0
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 10 октября 2017, 22:27

      Дно, днище... уровень Андорры, Лихтенштайна, Мальты и тд. Только одно отличие, наши получают миллионы, а те нет

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 10 октября 2017, 22:20

      Как были колхозом,так они и остаются им по сей день.

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 10 октября 2017, 22:16

      Люблю болеть за нашу сборную,но на такую игру смотреть не возможно уже 4-й матч на втором тайме выключаю...Уберите Черчесова пока не поздно...или на ЧМ будет позорище...

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 10 октября 2017, 22:08

      ПОЗОР ДЖУНГ..., то есть Российской футбольной сборной!!!! ПОЗОР ЧЕРЧЕСОВУ - НЕГОДНОМУ ТРЕНЕРУ!!!! Ну и так далее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 10 октября 2017, 21:42

      Хуже России на ЧЕ-2016 была только сборная Украины. На ЧМ Украины не будет. Кто же займёт её место?

      1
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka > BRO_football 10 октября 2017, 21:48

      Может быть я угадаю с 3-х раз...???

      1
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football > koli4ka 10 октября 2017, 22:52

      Попробуй)))

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 октября 2017, 21:39

      Сказочные уроды!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      bijeSAMARA 10 октября 2017, 21:37

      Я всегда стараюсь быть оптимистом в футбольном плане, но, что-то мне очень настойчево подсказывает, что антисборную нашу на собственном чм выебут так, во главе с Черчесовым и мудаёбом Мутко, что аж караул кричать будем...
      p.s админы пидоры

      2
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka > bijeSAMARA 10 октября 2017, 21:52

      Вам только что-то настойчиво подсказывает??? какай наивный...до безобразия,караул кричать уже поздно сейчас!!! товарисч оптимист

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 21:29

      С одной стороны неприятный осадок от организации игры. С другой стороны порадовали футболисты " открытые Курбаном Бердыевым".

      4
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 > DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 21:35

      про какой осадок вы пишите?

      -1
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 22:20

      Кудряшов Ерохин Полоз? бля не смеши меня....они только в глухой обороне и то с Бердыевым играть могут...не могу понять как двое из них еще и в зените играют

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > Серго24 10 октября 2017, 23:45

      голы в итоге забивали только игроки Бердыева. А что касается Зенита - это к Манчини .

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > Garrincha58 10 октября 2017, 23:51

      я говорю про осадок от того, что игра не поставлена, нет лидера вкоманде, который должен разгонять атаки, в центре обороны - жопа. А до ЧМ осталось всего ничего.. С игрой бей-беги, даже при полной самоотдаче, на Мундиале делать нечего...

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      Рейтинг: +55069

      MaxRnD > Серго24 11 октября 2017, 12:49

      А в этой игре с обох сторон кто отстрелялся, те кто только в глухой обороне и только с Бердыевым ?
      PS тут надо либо крестик снять, либо трусы одеть, ибо комментарий не соответствует действительности

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