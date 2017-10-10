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    Степаненко призвал учиться играть в футбол у сборной Хорватии

    Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко считает, что из-за мелких деталей его команда проиграла Хорватии в борьбе за второе место в турнирной таблице отборочного цикла чемпионата мира-2018. Украинцы уступили со счетом 0:2.

    «Первый тайм сыграли хорошо, качественно. Много уделили внимания игрокам. Во втором тайме провалились минут на 15. Легко нам забили два гола. Никогда сзади не подсказывал, что там вбегал, допускали детские ошибки.

    В таких матчах детали играют большую роль. Если так, без подсказок играть, очень тяжело. Постоянно одно и то же. Я очень расстроен. Нужно учиться играть у таких команд.

    Тренер перед игрой сказал, если не знаете, что делать — отдавать вперед, не обрезаться. Иначе появляются зоны, в них входят игроки соперника. Даже ценой красивой игры в таких матчах нужно обезопасить свои ворота», – рассказал Степаненко в эфире «Футбол 1».

    По итогам отборочного цикла чемпионата мира-2018 сборная Украины не смогла пробиться в финальную стадию турнира, уступив вторую строчку турнирной таблице Хорватии, которая сыграет в стыковых матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 08:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 октября 2017, 12:49

      Давай теперь, покрышки жги, скачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 10 октября 2017, 12:24

      просто класс хорватов выше

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 09:54

      В первом могли забить и игра могла повернуться по другому,хотя всё равно было видно что Хорваты в засаде и в любой момент могут прибавить и пойти на штурм.Силы кончились уже на 40 минуте,Модрича при подаче уже никто не держал,команда встала.Хорваты всё рассчитали правильно - дали вымахаться в первом,а во втором нанесли разящий удар.

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 октября 2017, 09:49

      За то можете бойкотировать маскальский чемпионат мира!

      2
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 10 октября 2017, 09:15

      ...нашей команде тоже надо учиться отдаче в игре у Хорватии.

      3
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